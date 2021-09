Massacra la compagna e poi la minaccia: «Denuncia un altro o ti ammazzo»

Il suo corpo martoriato? Colpa di un amico che si era accanito su di lei: Paola (la chiameremo così) avrebbe dovuto raccontare questa colossale menzogna. L'aveva riempita di pugni per più di due mesi, minacciata con un coltello e le aveva stretto le mani attorno al collo, ma di tutta quella violenza lei avrebbe dovuto accusare un altro. Quel giorno, però, quando le aveva chiesto di mentire, Paola aveva rialzato la testa, dicendo la verità: il suo compagno l'aveva ridotta così. Tunisino, 34 anni, ieri è stato condannato a 2 anni e 4 mesi (il pm Massimo Porta aveva chiesto otto mesi in più) per maltrattamenti, lesioni aggravate e violenza per costringere a commettere un reato.

E quei due mesi - tra aprile e giugno del 2019 - erano stati uno stillicidio di violenza. Spesso era la droga a farlo esplodere, ma per Paola quasi ogni giorno era come camminare lungo un crinale pericolosissimo. Vivevano insieme in un appartamento vicino a via Trento, eppure spesso toccava a lei provvedere alle spese. Ma il nemico se l'era improvvisamente ritrovato dentro casa: prima gli insulti, le accuse gratuite, fino alle minacce gravissime e alle botte.

Nessun motivo. Perché non c'è mai un motivo: solo frustrazione e brutalità. Quando poi lei gli diceva che se ne sarebbe andata, lui contrattaccava: «Ti ammazzo, ti vengo a cercare dove lavori». E le minacce si trasformavano in aggressività. Schiaffi, pugni e quel divertimento sadico nel batterle il coltello sulle spalle, senza mai affondarlo ma tanto bastava per riempirla di lividi. Per farle capire che era pronto a tutto.

I colpi sulle costole, poi, le spezzavano il fiato. E le sue mani sul collo l'avevano atterrita. Un giorno le aveva perfino arrotolato un lenzuolo attorno alla gola.

Aveva tentato di resistere, Paola. Aveva dato tutta la colpa alla droga. Fino a quel giorno di giugno. Quando lui, dopo averle puntato un coltello, l'aveva minacciata urlandole di chiamare i carabinieri e accusare un amico tunisino - che spesso se ne stava nel giardino del loro condominio - di averla pestata.

Ma Paola ha ritrovato la sua dignità. Si è rifugiata da alcuni parenti. E non ha mentito.

Georgia Azzali