Basilicanova, ladri in casa di due anziani

Montechiarugolo I ladri hanno «colpito» in un casale di campagna ristrutturato, alle porte di Basilicanova. Per giunta mentre i proprietari, una coppia di ottantenni, si trovavano in casa. Il bottino è rappresentato da alcuni oggetti d'oro: un orologio da donna, due collier, due paia di orecchini e un girocollo di perle con gancio d'oro. Il fatto è accaduto attorno alle 21 di domenica, in via Casale. I malviventi, probabilmente due, si sarebbero introdotti nell'abitazione attraverso la finestra del bagno, in quel momento aperta, che si trova al primo piano probabilmente arrampicandosi dal balcone a fianco. Poi si sarebbero spostati nella camera da letto, alla ricerca di soldi e oggetti di valore. «Ho avuto tanta paura – dice Angela Monica, che abita nel casale in cui si è verificato il furto insieme al marito – ma, tutto sommato io e mio marito siamo stati fortunati perché non ci hanno fatto del male. Mi dispiace in quanto alcuni degli oggetti che mi hanno rubato avevano un valore affettivo visto che me li aveva lasciati in eredità mia madre».

Nel pomeriggio i due anziani coniugi erano usciti di casa e avevano fatto rientro alle 19 circa. Dopo aver cenato, il marito si era messo a guardare una partita di calcio alla televisione e, nel frattempo, la moglie aveva deciso di fare un po' di movimento sulla cyclette da camera. Entrambi si trovavano al piano terra. «Né io né mio marito abbiamo incrociato i ladri – prosegue l'ottantenne - che sono fuggiti, credo lanciandosi dalla finestra del bagno, da cui sono entrati. Ne sono sicura perché ho sentito un tonfo. Quando sono salita in camera, ho urlato forte, avendo trovato il contenuto di due cassetti del comò riverso sul letto. Tutto il resto era in ordine». Nel casale abitano altre famiglie ma nessuno sembra aver notato o sentito niente. I ladri sono entrati nel cortile, dopo aver arrotolato il filo di metallo della siepe che delimita l'orto dell'80enne. Il furto è stato denunciato ai carabinieri di Monticelli Terme, che stanno indagando.

Nicoletta Fogolla