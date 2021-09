Gli studenti: «Senza diploma non troviamo lavoro»

«Serve il diploma per poter accedere ai concorsi statali»

Cosimo Ballerini ha 40 anni e lavora come operatore socio sanitario, «ma mi serve un diploma per poter accedere ai concorsi statali. E se la scuola serale non dovesse continuare sarebbe un grosso problema - sottolinea -. Alla mia età ho deciso di rimettermi in gioco anche per rimediare agli errori fatti in gioventù».

Quando era adolescente, Cosimo frequentava un istituto per geometri: «Non era il mio campo e non avevo voglia di studiare - continua -. Ora mi rendo conto che per la mia professione un diploma serve: senza un diploma non si va da nessuna parte».

E così si è iscritto all'istituto Giordani: «A breve dovrei iniziare la scuola serale: sono in quinta MS indirizzo socio sanitario - ricorda Cosimo Ballerini -. Per me come per altre persone la scuola serale è indispensabile: sarebbe impensabile togliere questa opportunità».

Una seconda occasione, sulla quale Cosimo punta molto, perché con la qualifica di operatore socio sanitario non può lavorare in strutture pubbliche. E il diploma è necessario, anche se per conquistarlo i sacrifici sono tanti: «La mia sveglia suona alle cinque - racconta -. Alle sei inizio a lavorare e torno a casa alle 14. Mangio, faccio i compiti e studio. Poi mi preparo e e da Traversetolo raggiungo il Giordani intorno alle 18. Rimango a scuola fino alle 23,15. Torno a casa, mangio e vado a letto. Certo, è dura, ma ora ho la testa per affrontare anche questa sfida. A scuola mi trovo molto bene sia con i compagni sia con gli insegnanti. Addirittura ci sono prof più giovani di me. E tra gli studenti l'età varia dai 20 ai 50 anni».

«Sono stata ricoverata 35 giorni per Covid La scuola, uno stimolo»

Adriana Delnevo ha 48 anni e lavora 24 ore su 24, perché con orgoglio mamma di una figlia di 16 anni. È iscritta alla quarta grafica serale del liceo artistico Toschi: «Ho ricominciato a studiare l'anno scorso - confessa Adriana - e la soddisfazione è stata immensa».

Alle spalle studi infermieristici, poi Adriana si è dedicata completamente alla famiglia: «Faccio la mamma a tempo pieno e ho pensato di tornare a scuola: non volevo buttare via i due anni che avevo fatto - dice -. A un certo punto è diventato il mio obiettivo e un traguardo da raggiungere: non per ultimo, un modo per tenere allenata la mente». E così l'anno scorso è tornata tra i i banchi di scuola: «È stato bello e molto stimolante. L'ambiente delle scuole serali è familiare, anche se gli insegnanti pretendono tanto. E giustamente - continua Adriana -. Ma per noi studenti è importante. Si tratta di un percorso che ti arricchisce personalmente giorno per giorno, in cui ti devi confrontare con diverse realtà proprio perché i tuoi compagni hanno età diverse e storie diverse. Imparare è importantissimo e non si dovrebbe mai smettere nella vita. Per cui, al pensiero che le scuole serali siano a rischio mi preoccupa tanto, soprattutto se penso a tutti quei giovani che hanno ricominciato a studiare per fare qualcosa nella vita, per perseguire un obiettivo: a tutti questi ragazzi tolgono le ali. Viene meno il diritto allo studio, che invece deve essere sempre tutelato». La scuola ad Adriana ha dato veramente tanto: «Ad aprile ho avuto il Covid e sono stata ricoverata per 35 giorni - confessa -, anche in terapia intensiva e la possibilità di seguire le lezioni in dad ha rappresentato un incentivo per farcela e stare bene».

«Con tanti sacrifici cerco di concludere il percorso di studi»

Francesca Medaglia compie 40 anni tra una settimana: «Mi auguro di poter festeggiare a scuola». All'istituto Giordani frequenta l'indirizzo Commerciale e con la prima campanella andrà in quinta AS: «I primi due anni li avevo già completati quando ero una ragazzina - racconta Francesca -, ma poi ho interrotto gli studi: un po' per necessità e un po' perché volevo venir via dalla Calabria. Ho fatto diverse cose, mi sono sposata e ho una figlia di 12 anni. Ora però voglio concludere la scuola: il mondo del lavoro è cambiato e se non ho in mano un diploma non riesco a trovare un'occupazione seria. Con tanti sacrifici cerco di concludere il mio percorso scolastico, per me stessa, perché mi piace studiare e per migliorare la mia posizione lavorativa».

Anche a casa di Francesca la sveglia suona molto presto, perché oltre alle faccende domestiche deve pensare alla figlia, al marito e ai genitori: «La scuola serale è un sacrificio per tutta la famiglia, non solo per lo studente - prosegue Francesca -. Al pomeriggio studio fino alle 17,30 e poi da Felino parto per andare a scuola. Inizio alle 18,15 e rimango in classe fino alle 23,15. Vado a casa e vado a letto, anche se dormo davvero pochissimo. Per chi è sposato è dura frequentare la scuola serale e poi quando manca una donna in casa si sente».

Ma Francesca non molla: «Per me questo è l'ultimo anno e se mi chiudono la scuola serale io so che non troverò lavoro - conclude -. Anche rimanere fermi un anno sarebbe un problema, perché ricominciare non è stato e non sarà facile: è complicato recuperare la concentrazione».

«Se chiudessero i corsi serali per me sarebbe un disastro»

Alberto Botti è giovane, rispetto ai suoi compagni di classe. Ha 19 anni ma la maturità per costruire mattone su mattone il suo futuro: «La chiusura della scuola serale? Sarebbe un disastro e una grande delusione - risponde Alberto -. Lo studio è un diritto fondamentale, inviolabile: togliere la possibilità di andare a scuola è come togliere l'assistenza ospedaliera. Grazie allo studio una persona può diventare migliore e fare del bene allo Stato, per cui ora sono molto preoccupato della situazione e del rischio di chiusura». Alberto frequentava l'istituto Sanvitale, «e dopo due anni di bocciature ho deciso di cambiare strada. Al serale mi trovo molto bene: finalmente ho trovato compagni di classe che in poco tempo sono diventati degli amici veri. Siamo una grande famiglia. Il prossimo anno scolastico frequenterò, spero, la quarta BS al Giordani, indirizzo socio sanitario. Studio volentieri e vado a scuola volentieri».

Alberto abita a Basilicagoiano. Alla mattina studia e fa i compiti, «anche se con la presenza in classe metà del lavoro è già fatto - confessa -. Poi mi piace fare dei giri in bicicletta e ritrovarmi fuori dalla scuola con i miei compagni di classe, appena è possibile».

Ma qual è il sogno di Alberto Botti? «Vorrei avere un diploma per poi iscrivermi all'Università: mi piacerebbe poter aver gli strumenti per fare del bene al prossimo, mi piacerebbe lavorare nel campo sociale - chiude Alberto -. Ai giorni nostri un diploma è essenziale, anche per una crescita personale. Investire nello studio è importante per conquistare i propri obiettivi».

M.V.