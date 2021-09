Il ladro rompe la vetrina e ruba pochi spiccioli

Quasi quattro anni di vita azzerati, la normalità cancellata, le cose banali come uscire per una pizza con le amiche rese impossibili per colpa di quell'uomo che, giorno dopo giorno ti segue, ti perseguita, ti urla offese. Ti pedina come un'ombra. E, cosa che rende ancora più doloroso questo limbo, tu non riesci neppure a capire il perché.

E' quello che ha dovuto sperimentare una ragazza 26enne di Parma che a partire dal 2018 ha perso sonno e sorriso per colpa di un 31enne che l'ha presa di mira. E forse per una forma di infatuazione mai ricambiata le ha reso la vita impossibile.

Tutto è cominciato, secondo quanto la ragazza ha riferito ai carabinieri di Parma Oltretorrente, quando i due si sono trovati per caso a frequentare la stessa scuola. Ed è normale, in quelle circostanze, incontrarsi, scambiare due parole. Ma da subito quel giovane ha iniziato a infastidirla, a farle strani discorsi, a girarle intorno con quello che, a distanza di tempo, può essere letto solo come l'atteggiamento insano di una persona ossessionata. E soprattutto ossessionante.

Ovvia la reazione di lei che, finita la scuola, sperava che tutto potesse essere dimenticato. Mentre ancora non sapeva che il peggio doveva ancora venire.

Lui, infatti, ha cominciato a raggiungerla sul posto di lavoro, ad aspettarla sotto casa, a tempestarla di messaggi sui social, a telefonare ad ogni ora. Ed è inutile, in questi casi, bloccare il numero, cancellare le chat sempre più stravaganti perché lui, allora, si è presentato sotto casa, si è arrampicato sul terrazzo, ha riempito i muri intorno alla casa di lei con scritte deliranti. Con il tono che, da quello di un innamorato sia pure stravagante, si è velocemente trasformato in quello aggressivo di chi cova una tremenda rabbia, di chi potrebbe fare male.

E' ovvio: queste cose tolgono il respiro, annullano le forze. E, estremo paradosso, spingono la vittima a chiedersi persino se sia stata lei a sbagliare qualcosa. Ma, ovviamente non è così anche se la quotidianità diventa un percorso ad ostacoli: si esce sempre meno di casa e solo quando è indispensabile, ci si fa sempre accompagnare dal fidanzato o dai familiari e si smette di invitare le amiche a casa: che non sia mai che quello aspetti nascosto intorno e possa fare loro del male. Alla fine la sola via di uscita è chiedere aiuto. E la ragazza lo ha fatto, si è presentata ai carabinieri e con disperato candore si è sfogata: vi prego, fate qualcosa per me.

Una richiesta che ha trovato pronta risposta da parte dei militari che hanno raccolto il racconto della vittima, le testimonianze di amici, colleghi e familiari, messo insieme una plico di registrazioni e foto che hanno reso concreto quello stillicidio di appostamenti e minacce. Quel fardello di angoscia che toglie il fiato. Il giudice della indagini preliminari, sulla base del materiale raccolto, non ha avuto dubbi e compresa la gravità della situazione ha disposto gli arresti domiciliari per lo stalker che non potrà ora, ovviamente uscire e avvicinarsi a lei o provare a contattarla con qualunque mezzo.

Questa quindi, è la speranza, dovrebbe essere la fine della storia. Lui, peraltro già noto alle forze dell'ordine per altri reati, non potrà più appostarsi, seguirla, spaventarla. E lei, piano piano, potrà tornare a uscire, a sorridere. Finalmente a vivere.

Luca Pelagatti