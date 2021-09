Tony Hadley: «Torno a Salso perché sento il vostro affetto»

A poco più di un anno dal suo ultimo concerto, Tony Hadley, il celebre cantante ex Spandau Ballet, torna lunedì 13 settembre alle 21 per il suo unico concerto italiano del 2021 con lo spettacolo «Live and Acoustic», inserito nel calendario estivo del Teatro Nuovo Salso alla Pinko Arena del Parco Mazzini di Salsomaggiore. Un segno di affetto reciproco tra lui e il pubblico italiano ed emiliano, come dice nell’intervista alla Gazzetta di Parma: «La nostra storia d’amore con l’Italia inizia con il grande successo di “I’ll fly for you”, ma credo che nessuno possa non amare l’Italia per il cibo, il vino, le persone, sua moda. È un grande Paese e io lo amo. Dopo “I’ll fly for you” l’Italia è diventata molto importante per noi. Gli italiani, non solo i giovani, ma anche mamme, papà, nonni, cantavano e conoscevano gli Spandau Ballet e ogni volta che venivamo in Italia diventavano matti. È una terra che amo visitare appena ne ho l’occasione, ci vengo spesso in vacanza, ho amici e anche il pubblico è molto ricettivo. A Salsomaggiore, dove abbiamo suonato lo scorso agosto, siamo stati molto apprezzati, ci hanno chiesto subito di tornare e noi siamo molto contenti di tornare quest’anno».

Speriamo anche in un tempo migliore rispetto all’acquazzone dell’anno scorso...

«Veniamo tutti in Italia in estate per il bel tempo e il sole, ma il tempo sta impazzendo. Teniamo le dita incrociate. Però essere ancora qui e fare concerti è davvero una bella sensazione, ci sentiamo avvolti dall’affetto. Questo bel rapporto tra le persone è una cosa che dovrà tornare, quando la situazione si sarà normalizzata».

Novità rispetto al concerto del 2020?

«Certo, con i miei musicisti stiamo provando alcune nuove canzoni. A me piace suonare le cose nuove, ma le persone vogliono ascoltare le vecchie canzoni, così faremo sia le canzoni con le quali le persone sono cresciute sia quelle nuove».

Lei si considera un nostalgico?

«No, non sono una persona molto nostalgica, non ho mai ascoltato i vecchi dischi degli Spandau Ballet o di Tony Hadley e non ho mai visto i vecchi video, ma sono grato alle persone che ascoltano le nostre canzoni di quegli anni o quelle dei Duran Duran, degli Human League, dei Culture Club. Alcune canzoni erano belle, altre meno ma è stato un bel periodo per la musica. A me però piace guardare avanti, al nuovo album che uscirà l’anno prossimo, alla nuova tecnologia, alle nuove tecniche di produzione. Bisogna sempre andare alla ricerca di cose nuove. È un piacere cantare “Gold”, “I’ll fly for you” o “Through the Barricades” ma per un artista è bello esprimersi anche con nuove canzoni e penso che le persone apprezzino anche questo».

Come ha vissuto quest’ultimo anno?

«Per me, come del resto per tutte le persone, è stato molto difficile, tutti abbiamo perso qualcuno. Penso ai giovani che non hanno potuto andare a scuola o all’università ma penso anche al mondo della musica e dell’arte, non c’è stato lavoro e per un anno e mezzo gli unici show sono stati in streaming».

La musica può aiutare a stare meglio, ad avere fiducia nel futuro?

«Sì, penso che la musica, così come l’arte, il teatro, il cinema, regali emozioni alle persone e che ci sia bisogno di provare le emozioni di un bel film o di una canzone d’amore. Sono sicuro che molta gente abbia ascoltato molta grande musica in questo periodo di Covid, sognando il momento di poter tornare ad ascoltare musica dal vivo».

Prevendite online su www.boxol.it; per informazioni IAT Salsomaggiore Terme (0524/580211) e IAT Fidenza Village (0524/335556).

Pierangelo Pettenati