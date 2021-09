Vaccini senza prenotazione, è boom. Il primo giorno si presentano in 300

Ha riscosso un grande successo la prima giornata di vaccinazioni senza prenotazione.

Ieri in tutti i centri vaccinali della provincia (ad eccezione di Fidenza, dove il servizio sarà attivo da oggi) era possibile presentarsi liberamente (oltre che su prenotazione) per ricevere la prima dose di vaccino. La maggior parte delle persone si sono concentrate nell'hub di via Mantova, ospitato nell'ex centro stampa della Gazzetta.

I dati parlano chiaro: ieri 236 persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino nel centro di via Mantova senza essersi prenotati, di questi 51 erano adolescenti appartenenti alla fascia 12-19 anni. A Moletolo invece si sono presentate 8 persone (tutti adolescenti), e altrettante a Borgotaro (due adolescenti e sei adulti). In cinquantuno invece si sono presentati liberamente al centro vaccinale di Langhirano (13 adolescenti e 38 adulti). In totale si tratta di 303 persone.

Al centro di via Mantova erano presenti numerosi giovani e adolescenti, che hanno approfittato dell'accesso libero per ricevere il vaccino prima dell'inizio della scuola. «E' una bella opportunità - commenta Francesca, mamma di Giovanni (12 anni) -. Siamo riusciti a vaccinarci velocemente, senza dover effettuare prenotazioni». Ippazia Cappilli aveva prenotato la prima dose per giovedì, ma ha preferito usufruire dell'accesso libero per anticiparla. «Ho colto al volo questa possibilità - afferma - Mi sembra un servizio molto utile, che può incentivare ulteriormente le vaccinazioni».

Positivo il commento della direzione dell'Ausl: «E' stata un'altra giornata di buona adesione alla vaccinazione da parte della popolazione che, nei centri vaccinali di Parma e provincia, ha risposto ancora una volta positivamente alla nuova modalità di offerta del vaccino, stavolta ad accesso libero per tutti senza più prenotazioni». L'Ausl rinnova quindi l'invito a vaccinarsi: «Invitiamo tutti coloro non ancora vaccinati a cogliere questa opportunità, per vaccinarsi nel centro vaccinale aziendale più vicino o negli orari più comodi».

L'accesso libero alle vaccinazioni proseguirà per tutta la settimana. Possono aderire i cittadini dai dodici anni in avanti che ancora devono ricevere la prima dose di vaccino, ma può presentarsi anche chi ha già fissato l'appuntamento nei giorni successivi. Le persone vengono vaccinate in base all'ordine di arrivo. Chi invece preferisce prenotare l'appuntamento può farlo comunque chiamando il numero verde 800.608.062 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13, rivolgendosi agli sportelli unici Cup dell'Ausl o alle farmacie che effettuano prenotazioni Cup e tramite servizi online con il Fascicolo sanitario elettronico, l'App Er Salute, il CupWeb.

Il giorno della vaccinazione i maggiorenni devono portare un documento di identità, il modulo di anamnesi e il consenso informato compilati e firmati. I minorenni devono essere accompagnati da un genitore o da un adulto che sia stato delegato dai genitori e portare il modulo di anamnesi e consenso informato compilati e firmati dai genitori.

Luca Molinari