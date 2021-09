Vaccino in farmacia: falsa partenza. Vertice sulle forniture

I farmacisti sono pronti, ma manca la materia prima. O meglio, le dosi ci sono, solo che bisogna capire quali vaccini verranno consegnati alle farmacie. E questo non è un dettaglio da poco, perché in base alla fiala (si parla di Moderna, Pfizer o Johnson&Johnson) cambia sia la preparazione dell'iniezione che il numero di punture che si ricavano da una singola boccetta.

Quindi, prima di iniziare a prendere gli appuntamenti, chi è dietro al bancone vuole sapere quando arriveranno le forniture e soprattutto di che tipo saranno, in modo da non sprecare nemmeno una dose.

Questa mattina ci sarà un incontro chiarificatore fra l'Ausl e i vertici di Federfarma, durante il quale verrà sciolto il nodo forniture e ogni interrogativo pratico sul come organizzare le vaccinazioni in farmacia. Vaccinazioni che, stando alle comunicazioni della Regione, potevano essere prenotate da ieri, ma diverse farmacie hanno preferito aspettare informazioni più precise sulle forniture di vaccino prima di fissare la data delle iniezioni. Quindi, dopo la falsa partenza di ieri, tra oggi e domani la macchina delle somministrazioni in farmacia dovrebbe mettersi in moto.

«Le farmacie sono pronte, ma la partenza è stata posticipata di 24 ore. Dobbiamo definire i protocolli operativi, perché la parte più difficile non è la somministrazione, bensì la preparazione del vaccino», premette Claudio Dardani, segretario di Federfarma, in prima linea nel capire come dovranno organizzarsi le farmacie. «Ad esempio, da una fiala di Pfizer, che va diluita, si ricavano sei dosi, mentre dal Moderna, che non va diluito, se ne ricavano 12. Dobbiamo sapere quale preparato arriverà in farmacia per prenotare gli appuntamenti, dato che i vaccini, a temperatura ambiente, durano circa 6 ore».

Intanto sale a 14 l'elenco delle farmacie che hanno accettato di somministrare il vaccino. La farmacia San Rocco di Valmozzola, per ora, è l'ultima ad avere dato la propria adesione. Le altre sono: Contini, Cassitto, Costa, Fratelli Caberti, Pezzana e Solferino in città, mentre in provincia ci si potrà vaccinare a Collecchio (farmacia comunale), Fontanellato (farmacia Sanvitale), Fornovo (farmacia Del Taro), Medesano (Denegri), Montechiarugolo (Dedali), Traversetolo (Rizzoli) e Varano Melegari (Leonardi).

Chi vuole prenotarsi potrà farlo chiamando direttamente la farmacia scelta: l'elenco di quelle aderenti è sul portale ER-Salute, dove è possibile scaricare anche la scheda di valutazione per la vaccinazione.

P.Dall.