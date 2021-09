«Classi sentinella», 780 test al mese a Parma

L'Istituto Superiore di Sanità nella circolare di pochi giorni fa le chiama «scuole sentinella», in realtà in Emilia-Romagna la campagna sarà declinata in una sorta di screening generale che, durante l'anno, interesserà, se non tutte, gran parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado, la fascia di età 6-14 anni. Una massiccia campagna di tamponi che ogni mese chiamerà all'appello circa 220.000 studenti in tutta Italia, poco più di 12.500 in regione. Obiettivo del piano, scrive lo stesso Istituto Superiore di Sanità, «attuare un monitoraggio costante della circolazione del virus, contribuendo a ridurre l'impatto negativo della pandemia nelle scuole».

Campagna volontaria

Aderire o meno alla campagna di screening sarà sempre su base volontaria. I genitori degli studenti delle classi selezionate potranno decidere o meno di partecipare. Per questo motivo saranno invitati alla raccolta dei campioni più alunni di quelli previsti per non per inficiare l'efficacia dell'attività di screening.

I test riservati a Parma

Così in provincia di Parma il piano indicherà, ogni quindici giorni, 405 bimbi delle elementari e 247 ragazzi delle medie. Stimando «una partecipazione al monitoraggio del 60% degli studenti invitati», gli esperti prevedono che saranno campionati almeno 243 alunni delle primarie e 148 fra i più grandi. In base all'incidenza dei positivi asintomatici in questo tipo di campagne di screening, in provincia di Parma i test nelle «scuole sentinella» potrebbero portare così all'individuazione di quasi tre casi di positività al mese, ovvero fermare 25 possibili focolai nell'intero anno scolastico.

Si parte subito

L'Istituto Superiore di Sanità ha indicato come arco temporale per il primo screening già il 13-26 settembre, ma si partirà davvero quando le regioni avranno definito le procedure di attuazione e i comportamenti da seguire in caso di positività (tempi della eventuale quarantena). Anche se, va sottolineato, i test salivari sono in tutto per tutto dei test molecolari e come tali non richiedono ulteriori verifiche di laboratorio.

Regione in prima linea

L'iniziativa aveva visto come primo promotore a livello nazionale la regione Emilia-Romagna e in particolare l'assessore alle politiche per la salute Raffaele Donini. È stato lui ad ottenere l'ok della commissione sanità della conferenza delle Regioni. E Donini conta di intercettare almeno 50 casi al mese fra gli studenti emiliano romagnoli.

Giuseppe Milano