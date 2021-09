Adesca una 13enne sui social, si fa mandare foto osé e poi la molesta: 31enne condannato

Lo sguardo intrigante. I lineamenti fini. E il cappellino da baseball con la visiera calata sulla nuca. Un bel ragazzo. Così era sembrato a Camilla (la chiameremo così), quando le era apparsa l'immagine sul telefonino che lui le aveva inviato. «Ho 17 anni», le aveva detto. E, d'altra parte, la foto mostrava un tipetto belloccio che poteva avere quell'età. A 13 anni e tanta voglia di crescere in fretta, si era anche fatta convincere a girargli delle foto un po' osé ed era partita all'avventura: un treno da Roma a Parma per incontrarlo. Così aveva fatto Camilla nel settembre del 2015, ritrovandosi di fronte un uomo di 31 anni, che aveva allungato le mani tentando più volte anche di baciarla. Un adulto con pensieri da ragazzino, però, per quel ritardo mentale che negli anni ha distrutto la sua vita e quella della famiglia. Accusato di violenza sessuale, pornografia minorile e sostituzione di persona, è stato ritenuto parzialmente capace di intendere e di volere e condannato a 1 anno e 4 mesi. I giudici, come richiesto dal pm Fabrizio Pensa (che però aveva concluso per una condanna a 2 anni e 10 mesi), gli hanno anche imposto la libertà vigilata: 2 anni durante i quali dovrà seguire il programma terapeutico predisposto dal Centro di salute mentale. Ai familiari di Camilla, che si era costituita parte civile, è stato riconosciuto un risarcimento complessivo di 12mila euro.

Camilla e le sue mille fragilità. E lui che aveva avuto il suo primo ricovero psichiatrico a 5 anni. «E' una questione di coscienza sociale, per questo ritengo giusta la libertà vigilata legata al programma terapeutico. Sono anni che la famiglia sta chiedendo, implorando, un lavoro semplice che lo tenga occupato», sottolinea il difensore, Claudia Pezzoni.

Per spezzare quelle giornate con lo sguardo fisso al telefonino: da un social all'altro. Si erano conosciuti così, lui e Camilla, nell'estate del 2015. Prima l'«incontro» su Facebook, poi i messaggi WhatsApp, perché lei si era sentita sicura e gli aveva dato il suo numero di telefono.

Chiacchiere (virtuali) tra due adolescenti. Perché Camilla pensava a quel ragazzo con il cappellino da baseball. E dai messaggi erano passati alle telefonate, eppure a lei la voce sembrava quella di un giovane con pochi anni più di lei.

Una bambina che cominciava a fare sogni su quel ragazzo che si faceva chiamare Luca. Così euforica per quell'incontro sui social da farsi convincere a mandare alcune sue foto in cui si mostrava seminuda. E l'amico aveva «contraccambiato» con immagini pornografiche.

Tre mesi di messaggi e telefonate, poi lui aveva azzardato: «Perché non vieni a Parma, così ci vediamo?». E Camilla era partita: aveva prelevato più di mille euro dalla cassetta di sicurezza di casa, poi era salita sul primo treno da Termini, lasciando un biglietto sul tavolo della sala da pranzo. «Non voglio più tornare a casa», aveva risposto al padre quando lui l'aveva chiamata prima di andare dai carabinieri per denunciare la scomparsa..

Ma poche ore dopo si era ritrovata di fronte quell'uomo. Avrebbe voluto fare marcia indietro subito, ma si era lasciata convincere ad andare a mangiare qualcosa insieme. Alla fermata dell'autobus, per andare al fast food, lui aveva avvicinato più volte la bocca alla sua e l'aveva palpeggiata.

Dalla stazione al Mc Donald's di via San Leonardo, ma Camilla fremeva per andarsene: aveva cominciato a sentirsi in pericolo. Così, appena entrata, aveva chiamato una cugina perché avvertisse i suoi genitori di quel viaggio a Parma. Di quella decisione di andare poi in quel fast food alla periferia della città. Dove poco dopo era arrivata una pattuglia dei carabinieri.

E lui? Accanto a lei. Poco dopo, in caserma, aveva raccontato tutto. Confessato tutto. Come se non ci fosse nulla di proibito.

Georgia Azzali