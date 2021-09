Busseto, il sindaco scrive ai cittadini: «Sto con Leoni»

Busseto Dopo cinque anni di mandato, Giancarlo Contini si appresta a chiudere, tra pochissime settimane ormai, la sua esperienza da sindaco di Busseto. Dopo alcuni problemi di salute avuti negli ultimi mesi, con tanto di ricovero ospedaliero, è arrivata, naturale, la scelta, anche se ovviamente a malincuore, di non ricandidarsi.

Pur non essendo della «partita», Contini, classe 1953, ha deciso comunque di dire la sua e di sostenere dichiaratamente la lista civica «Bene Comune» che vede, come candidato sindaco, Gianarturo Leoni, suo vicesindaco negli ultimi cinque anni, con un passato anche da consigliere regionale. La politica è sempre stata una delle grandi passioni di Contini. Negli anni Novanta era stato vicesindaco durante la legislatura guidata dal compianto sindaco Giorgio Cavitelli (che fu pure senatore della Lega); poi nel 2016 si era presentato alla guida della lista civica «Cambiamo Musica» sostenuta dal centrodestra, che si era imposta nella corsa a quattro col 38,24 per cento, superando di poche decine di voti la squadra guidata da Luca Concari (ferma al 36,18 per cento), staccando nettamente quelle dell’ex sindaco Maria Giovanna Gambazza (23,08 per cento) e di Cinzia Iacopini (2,49 per cento). Quattro liste cinque anni fa; tre quest’anno. Ora, alla «vigilia» del passaggio di consegne, Contini, firmandosi «sindaco di tutti i bussetani» ha deciso di affidare a una lettera aperta il suo saluto. «Carissime bussetane e carissimi bussetani – scrive - In questo mio orologio della vita, pubblica e privata, desidero ringraziare chi non mi ha mai abbandonato, a livello umano prima di tutto, come l’amico Gianarturo Leoni e chi con rispetto dai banchi del consiglio comunale ha sempre dato la sua partecipazione costruttiva. Con loro ringrazio chi in amministrazione mi è stato accanto davvero, esprimendo il proprio punto di vista sempre con sincerità e lealtà, senza attacchi pretestuosi, senza inutili polemiche che fanno male alla città e spesso anche alle persone».

«Questo - evidenzia Contini - è il tempo della vigna aperta, chi mi conosce sa quanto io ami la campagna e la nostra terra, e non i recinti chiusi. Credo – conclude esprimendo il suo sostegno al candidato Leoni - nel Bene Comune e auguro tutto il meglio all’amico Gianarturo Leoni e alla città di Busseto!».

p.p.