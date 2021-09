Furto e atti di vandalismo: blitz notturno a Radio Etilica

Noceto Radio Etilica, la giovane emittente radiofonica gestita ed autofinanziata da giovani nocetani, è stata vittima di un furto di cui, per il momento, non si conoscono gli autori.

La sede di Radio Etilica, un piccolo locale all'interno del palazzo di proprietà del cinema San Martino, è parte integrante del grande parco dell'oratorio San Filippo Neri, un luogo che durante le ore notturne rimane incustodito e dunque raduno perfetto, pare, di giovani e giovanissimi annoiati e malintenzionati.

Uno o più ladri di corporatura minuta - visto il pertugio molto stretto da cui sono passati - hanno fatto irruzione all'interno della sede di Radio Etilica, arrampicandosi sul tetto della piccola struttura che si affaccia sulla sede per poi distruggere con pietre e martelli (poi abbandonati sul tetto stesso) una finestrella attraverso la quale introdursi all'interno della sede della radio. Il bottino: un microfono, un paio di cuffie, un computer, una tastiera e uno schermo. «I giovani non potevano sapere cosa avrebbero trovato all'interno della sede radiofonica, non hanno agito premeditatamente e forse questo è il fatto più sconcertante di tutta la questione: hanno agito per noia, per divertimento, col solo fine di distruggere ciò che giovani volontari hanno costruito a fatica negli ultimi anni potendo contare solo sulle loro forze», è uno dei primissimi commenti raccolti dopo l'episodio.

Avvilimento fra i membri dello staff e di tutta la comunità di Noceto: la Radio, fatta da nocetani per nocetani, ha sempre attirato le simpatie di chi il paese lo vive per davvero, organizzando tante serate, aprendo sempre le porte a chi volesse cimentarsi in esperimenti radiofonici o anche solo passare il tempo libero in compagnia.

Emblematiche le parole di Luca Bandini, uno dei soci fondatori: «Bastava bussare, vi avremmo aperto come facciamo sempre».

Una realtà inclusiva, giovanile, divertente e ben organizzata nonostante le ristrettezze economiche e un budget praticamente prossimo allo zero.

Davide Papini e Guerra Giuseppe hanno incalzato: «In questi giorni - hanno sottolineato - avremmo dovuto iniziare a pianificare la ripartenza dopo lo stop dovuto alla pandemia ed alle ferie estive ma questo gesto infame ci ha rovinato i piani e ora lottiamo per ripartire. Non abbiamo risorse finanziarie, tutto ciò che avevamo ci è stato rubato così, ci hanno tolto quel poco che avevamo acquistato con molti sacrifici».

Manuela Tivoli, volontaria del cinema San Martino punta il dito sullo sbandamento che affligge tanti giovanissimi del paese: «Agiscono per noia, distruggono e mi preoccupa sapere che spesso le famiglie stesse di questi vandali non sanno né intuiscono nulla».

Ora è già tempo di ripartire, rimboccandosi le maniche come sempre, potendo contare sul forte sostegno della comunità nocetana.

Luca Dall'Asta