Kiara, la regina è tornata

La «regina» è tornata. Ad Afyonkarahisar, in Turchia, nel quarto round del mondiale di Motocross, Kiara Fontanesi ha messo a segno una fantastica doppietta, aggiudicandosi entrambe le manche del Gran Premio e liberando tutta la propria gioia sul podio, dove ha stretto tra le braccia la piccola Skyler.

Il day-after è ancora più bello e la sei volte campionessa iridata quasi non ci crede. «Da quando è nata mia figlia – rivela – ho sempre coltivato un sogno: farla salire con me, un giorno, sul gradino più alto del podio». Anche e soprattutto per questo, in Turchia, è stata una giornata storica, per Kiara. «Ho vissuto una sensazione straordinaria, che mi porterò dentro per sempre. Adesso voglio divertirmi e continuare a stupire».

Una prestazione davvero superba quella sfoderata dalla Fontanesi, subito velocissima nel corso della prima frazione quando è stata capace di rintuzzare i ripetuti tentativi di assalto da parte della campionessa in carica Courtney Duncan, preceduta al traguardo di appena 50 millesimi di secondo. In sella alla sua GasGas, nella seconda frazione, Kiara ha quindi tentato l'allungo sulle dirette inseguitrici Van der Vlist, Papenmeier e Van De Ven, oltre naturalmente all'onnipresente Duncan che, nonostante una caduta, si è resa protagonista di un prodigioso recupero, fino a riportarsi a ridosso della Fontanesi, rimasta tuttavia al comando e riuscita ad infliggere oltre un secondo di distacco alla rivale.

«È stato un duello tiratissimo – racconta Kiara -: dopo l'errore della Duncan forse mi sono rilassata un tantino, consentendo alla mia avversaria di recuperare. In quel frangente ho mantenuto comunque i nervi saldi, tornando a spingere al massimo ed a conquistare una vittoria che mi mancava da un po'. Sono sempre stata consapevole del fatto che, al rientro dopo la gravidanza, sarei andata incontro ad un periodo di assestamento. Non è mai stato un problema: sapevo che per tornare al successo sarebbe stata solo una questione di tempo. Nonostante tutto, nella passata stagione avevo ottenuto qualche buon piazzamento. In Turchia, l'epilogo del round precedente mi aveva lasciato l'amaro in bocca. Stavolta, invece, è andata come meglio non avrei potuto immaginare».

Da tre anni Fontanesi non centrava una doppietta a livello di manche. Le sensazioni, anche rispetto alla sua GasGas, sono più che positive. «Dispongo di una moto super competitiva, che mi permette di fare ciò che voglio: il massimo cui si può aspirare, insomma».

L'affermazione in terra turca permette alla nostra fuoriclasse di cominciare a mettere una certa pressione alla Duncan pure in classifica generale: sono nove, adesso, i punti che separano Kiara dalla neozelandese. Sarà una battaglia avvincente. Ma intanto la Fontanesi si gode il momento ed abbraccia ancora una volta la piccola Skyler. Perché, in fondo, è proprio vero: al cuore non si comanda. Ed il cuore di una mamma, si sa, vale molto di più. «Mi sono emozionata nel vedere quanta felicità c'era nei suoi occhi, mentre facevamo le foto sul podio. Questo successo ha quindi un sapore particolare: va oltre la normale soddisfazione, i preziosi punti conquistati o il sogno di un nuovo Mondiale. Questa vittoria è tutta per Skyler: lei è la mia vita e la mia più grande fonte di motivazione».

Vittorio Rotolo