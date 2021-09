Pubblica amministrazione, uno su tre lavora ancora in smart working

«Lo smart working nella pubblica amministrazione resterà, ma solo al 15%». Parola di Renato Brunetta, ministro della Pa. Nell'attesa del ritorno in ufficio, un terzo dei dipendenti pubblici - almeno a Parma - continua a lavorare da casa propria.

I distinguo non mancano, ma a livello generale lo smart working rimane una pratica consolidata in gran parte delle realtà della Pubblica amministrazione.

In Comune 400 in smart

Durante il lockdown 820 dei 1200 dipendenti del Comune di Parma hanno lavorato da casa propria. Ora il loro numero si è ridotto a quattrocento, ma per un massimo di tre giorni a settimana. «Entro ottobre - spiega Marco Giorgi, direttore generale del Comune - vogliamo ridurlo ulteriormente, arrivando ad un massimo di due giorni a settimana. L'intento è comunque quello di mantenere il cosiddetto lavoro straordinario da remoto». Per quanto riguarda lo smart working, in Comune dal 1° ottobre verrà avviata una sperimentazione di sei mesi, che riguarderà tra gli 80 e i 100 dipendenti, nell'ambito di una progettazione regionale. «Lo smart working prevede un cambio di paradigma organizzativo - specifica Giorgi - e non va confuso con il telelavoro da casa. Si tratta di un nuovo approccio, basato su progetti, che non prevede più la timbratura del cartellino. Va inoltre stretto un contratto individuale in cui si definiscono i parametri dell'attività del dipendente».

Nuove postazioni al Duc

Il Comune sta già attrezzando delle postazioni al Duc per lo smart working e presto avverrà altrettanto in Municipio e in altri spazi. «Al pacchetto sullo smart working si unirà anche il nuovo regolamento sull'orario di lavoro, che offrirà maggiore flessibilità e si ridurrà a quattro fasce orarie - annuncia Giorgi -. L'obiettivo primario è quello di migliorare il benessere lavorativo dei dipendenti. Si tratta di un passaggio epocale».

Per quanto riguarda invece i servizi alla cittadinanza, continuano ad essere offerti solo su appuntamento.

Inps, in presenza 1 su 2

Maria Vittoria Pennestrì, direttrice della sede Inps, è chiara: «Al momento circa il 50% del personale lavora in presenza e altrettanto in smart, turnandosi e assicurando tutti i servizi indifferibili, oltre alle attività di sportello, regolarmente aperte». Alla sede di viale Basetti si accede solo su prenotazione. «Gli utenti - precisa la Pennestrì - possono sceglier e di essere contattati per telefono o venire in presenza, accedendo senza fila, secondo l'orario di prenotazione. Si tratta di una modalità di lavoro apprezzata dall'utenza, che riduce i tempi di attesa. Per quanto riguarda il futuro, ci atterremo alle disposizioni normative che ci arriveranno».

Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha incrementato i servizi disponibili sul proprio sito (www.agenziaentrate.gov.it). Quando invece è necessario recarsi negli uffici (servizi catastali, ipotecari e fiscali) bisogna prenotare un appuntamento. Per quanto riguarda lo smart working dall'ufficio stampa fanno sapere che «in base alle linee guida nazionali e agli accordi con le organizzazioni sindacali, è stato garantito ai soggetti fragili e a tutti i lavoratori che ne potessero usufruire nei limiti imposti dai decreti nazionali».

Motorizzazione

Alla motorizzazione infine, nonostante le lamentele dell'utenza, il lavoro degli uffici prosegue solo su appuntamento.

Luca Molinari