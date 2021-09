«Che belli quegli anni a Parma»

Quattro anni di emozioni intense: i problemi legati al crack Parmalat, la conquista della Coppa Italia, lo spareggio salvezza contro il Bologna. E ancora il rapporto con i parmigiani, lo stadio Tardini, lo spogliatoio e i compagni di squadra.

È un mix di sensazioni uniche quelle che vive Sebastien Frey, quando ci parla di Parma: «È stato un periodo bellissimo: il Parma faceva parte delle sette sorelle. Eravamo una squadra con grande qualità, piena di campioni. Abbiamo conquistato il quinto posto in campionato per due anni consecutivi con una rosa molto promettente».

Lei ha vissuto un momento complicato come quello del crack Parmalat.

«Eravamo davanti a una scelta: andare avanti o portare il club verso il fallimento. Non c’è stato un solo atleta di quello spogliatoio che ha scelto la seconda strada. Pur rinunciando al proprio stipendio. E sto parlando di nove mesi. La città credo possa essere orgogliosa di quel gruppo».

Gruppo in cui ha visto talenti di prima grandezza tra cui un giovane brasiliano.

«Adriano è arrivato in punta di piedi. L’abbiamo aiutato molto perché, inizialmente, sembrava faticasse ad ambientarsi. Poi è scoppiato in tutta la sua forza. Per un paio d’anni è stato l’attaccante più dominante al mondo. Solo il miglior Ronaldo, il fenomeno, gli è stato superiore ai miei occhi».

Nel suo periodo emiliano, una delle persone più importanti è stato Pietro “Gedeone” Carmignani.

«Era il preparatore dei portieri quando sono arrivato a Parma. Poi, con gli esoneri di Ulivieri e Passarella, è diventato l’allenatore della prima squadra. Un uomo speciale: gli voglio bene come se fosse un papà. Ha sempre esaltato le mie qualità. Ci ha portato alla salvezza e alla vittoria di una Coppa Italia ma sono convinto che, per lo stress, abbia perso dieci anni di vita in quel periodo».

Ricordi di quella Coppa?

«È stato l’unico trofeo della mia carriera. Non posso che esserci affezionato. Abbiamo battuto la Juventus in una notte, quella del 10 maggio al Tardini, che non dimenticherò mai».

Indimenticabile è stata anche la gara di ritorno dello spareggio-salvezza a Bologna.

«Con quello che stava succedendo in società, sapevo che sarebbe stata l’ultima partita mia e di Gilardino con la maglia del Parma. Prima di entrare in campo al Dall’Ara ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che avremmo dovuto lasciare i crociati in Serie A. A qualunque costo».

Alberto Gilardino: grande attaccante e persona fantastica.

«Un campione introverso. Siamo diventati molto amici. Cercavo sempre una parola positiva nei suoi confronti. Era indispensabile riuscire a metterlo nel mood giusto per farlo rendere al meglio. E con noi ha dimostrato di essere un grande. La sua carriera è stata la testimonianza del talento che aveva».

Parlando di talento, a Parma è tornato Buffon.

«Io l’ho sostituito proprio quando è andato a giocare alla Juventus. Sono contento di rivederlo con questa casacca. Nonostante una carriera straordinaria, ha deciso di continuare in Serie B: o fatica a smettere o ha ancora grandi stimoli in campo. A me piace leggere il lato romantico della sua storia».

Intanto un nuovo Frey entra nel calcio professionistico.

«Mio figlio Daniel ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Cremonese. Sono orgoglioso di essere suo padre perché ha già tanti comportamenti da professionista. Ho cercato di inculcarglieli sin da quando era piccolo ma il merito per ciò che sta conquistando, è suo». Pietro Razzini