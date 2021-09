«Il virus è più rapido, pazienti critici solo se non vaccinati»

Non si deve parlare, almeno per ora, di nuova ondata, ma i numeri che registrano in questi giorni gli uomini delle «Unità Mobile Multidisciplinare» di azienda ospedaliero-universitaria e Ausl fanno preoccupare e non poco. Gli interventi di queste equipe sul territorio, impegnati nei controlli a domicilio di pazienti fragili e polipatologici, vedono nuovamente un'impennata di casi Covid. «L'estate è andata abbastanza bene, a luglio avevamo visitato 90 pazienti, ora siamo già a quota 180», elenca Antonio Nouvenne, specialista gastroenterologo e coordinatore delle squadre Umm. «Nei mesi scorsi le nostre auto hanno sempre circolato con il 10% delle visite per Covid - sottolinea Nouvenne - Adesso il dato si sta ribaltando: ogni dieci interventi, almeno sei sono legati all'infezione».

Le attività delle unità sono diventate un tassello importante per la gestione dei casi di Covid, ma anche per il recupero delle liste di attesa con tutte quelle prestazioni che, causa pandemia, erano rimaste congelate. Un lavoro però che rischia ora di essere limitato proprio da un aumento dei casi. «In passato, va detto, i numeri sono stati molto più pesanti - aggiunge Nouvenne - A marzo e aprile abbiamo visitato 560 pazienti Covid, a maggio e giugno erano scesi a 220, poi la pausa estiva. Ora stiamo risalendo». Con nuovi casi che spesso sono racchiusi in un'intera famiglia o in una palazzina e, quasi sempre, sono pazienti non vaccinati. «Il vaccino è fondamentale, lo stiamo appurando anche noi sul campo. Quando andiamo in una casa, in un appartamento, sappiamo di avere a che fare con tre, quattro, cinque casi assieme. Sono familiari, coinquilini, persone che si sono passati il virus. I non vaccinati? Ci chiedono anche interventi per loro, ma sono pochi e sempre non tanto per complicazioni ma perché il paziente è spaventato dal fatto di essere risultato positivo. Il nostro intervento è esclusivamente precauzionale e, diciamo, educativo. Li rassicuriamo che non è successo niente di grave e alla fine, per loro, la malattia si risolve in una forma influenzale senza conseguenze».

Non è così per i non vaccinati. «In questi casi, ed è la novità più drammatica di questi giorni, siamo anche costretti ad agire più in fretta rispetto ai mesi scorsi - dice con preoccupazione Antonio Nouvenne - Il virus sta avendo un decorso molto più rapido ed i pazienti rischiano serie complicazioni già poche ore dopo aver evidenziato i sintomi. Ci è già capitato che, dopo la segnalazione del medico di medicina generale, siamo andati a domicilio e, senza nemmeno aspettare il tampone di conferma, siamo stati costretti a chiedere il ricovero. Ormai in sole 48 ore i sintomi possono essere già molto preoccupanti».

Per questo le Umm si impegnano a garantire la visita a domicilio entro 24 ore dalla segnalazione. Con le ultime varianti Covid in circolazione, «è fondamentale agire in fretta, praticamente in tempo reale rispetto alla segnalazione».

Giuseppe Milano