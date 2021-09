Cassio, presto il museo degli scalpellini

Cassio È in fase di allestimento il museo degli scalpellini che sarà ospitato nell’edificio della ex scuola elementare di Cassio. L’inaugurazione del museo è prevista nella primavera del prossimo anno. Forte di una tradizione secolare, Cassio è da sempre un punto di riferimento per l’arte della lavorazione della pietra.

Artisti di un mondo lontano, le opere degli scalpellini di Cassio, ancora oggi sono apprezzate in tutto il mondo. Un’arte che è stata man mano recuperata grazie all’interessamento di esperti locali e, nelle settimane scorse, nel piazzale della futura sede museale, ha ospitato uno stage internazionale per la lavorazione della pietra sotto la guida del maestro Paolo Sacchi e dei suoi collaboratori.

In attesa dell’avvio delle lezioni, delle attività laboratoriali e le visite di appassionati e di scolaresche, lo staff organizzativo sta predisponendo un progetto di visite virtuali che propongono molteplici informazioni: le caratteristiche geologiche dei tipi di pietra in Val Baganza, i principali monumenti in pietra in Val Baganza corredati di foto, planimetrie, schede informative, l’architettura in pietra nella valle: tipologie edilizie, storia dell’insediamento antropico; documentazione sui manufatti eseguiti dagli scalpellini, reperimento di fonti iconografiche sulla lavorazione in cava, strumenti utilizzati per lavorare la pietra, i mulini della Val Baganza, memorie orali e cartoline sonore.

La futura sede, oltre ad essere situato direttamente sul percorso storico della Via Francigena che percorre trasversalmente il centro di Cassio, si trova in posizione panoramica verso la dorsale dei Salti del Diavolo, e in posizione dominante sulla Via degli Scalpellini che ad essi corre parallela.

Venerdì 17 settembre è attesa in Val Baganza una troupe tedesca, a Chiastre e Cassio, per un documentario sull’antica arte degli scalpellini.

Valentino Straser