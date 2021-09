Gli amici Vittorio Pattini e Stefano Gorreri muoiono lo stesso giorno

Si conoscevano da una vita ed abitavano nella stessa palazzina, in via Pellico. Entrambi generosi e disponibili, avevano in comune pure la passione per la pallacanestro: un mondo che avevano vissuto dall’interno, ricoprendo l’incarico di dirigenti in alcune società cittadine.

Stefano Gorreri e Vittorio Pattini, per una triste e dolorosa coincidenza, se ne sono andati lo stesso giorno, domenica scorsa. A distanza di poche ore l’uno dall’altro. Stefano aveva 69 anni. Sposato con Stefania, tre figli, Filippo, Paolo ed Elena, era un uomo dai mille interessi: la recitazione, fin dagli esordi nella compagnia del Calandrino, la cultura (svolgeva pure l’attività di guida al Battistero ed alla Steccata), il volontariato.

Gorreri, molto conosciuto in città, aveva lavorato come dirigente commerciale per alcune importanti aziende, in particolare nel settore alimentare. «Era un curioso» lo ricordano con commozione i suoi cari: la moglie, i figli, i cinque nipoti che adorava. Amava l’arte, gli spettacoli, lo sport: è stato a lungo attivo nella pallacanestro maschile, con ruoli dirigenziali.

Grande la sua passione per i viaggi, condivisa con i familiari. «La Francia e Parigi erano per lui luoghi del cuore. Di Parigi, in particolare, apprezzava le tante similitudini con Parma. Anche se, negli ultimi anni, Stefano si rammaricava che la nostra città avesse smarrito la sua vera identità».

Vittorio Pattini aveva 74 anni ed era malato da tempo. Lascia la moglie Paola ed i figli Ilaria ed Alessandro, quest’ultimo cestista e capitano del Cus Parma. Alla professione di agente di commercio nel ramo dei materiali edili, che svolgeva tra Parma, la Liguria e la Toscana, a cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta, Pattini aveva affiancato pure l’impegno nella pallacanestro, cui si era avvicinato grazie alla figlia che, all’epoca, militava proprio nel vivaio del Basket Parma.

Della storica società cestistica, che per decenni ha brillato nella massima serie femminile, Pattini è stato anche responsabile del settore giovanile. «Papà era una persona molto stimata per la sua correttezza e cordialità - ricorda Alessandro Pattini - Faccio il suo stesso lavoro e, ogni giorno, incontrando i chi tutti gli altri che lo conosceva, ricevo attestazioni di affetto. Era anche un nonno molto affettuoso, legatissimo ai suoi tre nipotini. Ci ha insegnato l’amore per la famiglia».

Vittorio Rotolo