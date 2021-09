Incastrati quattro writer

Hanno devastato di vernice rossa le vetrate e la struttura metallica del ponte a nord, ma si sono anche cimentati con le loro bombolette spray sui muri del Regio, sui furgoni della Fondazione del teatro e, per finire, su facciate e saracinesche di alcune strade del centro storico e della zona di via Paradigna. Graffiti, disegni ma soprattutto il loro «tag», la loro firma.

Sono quattro ragazzini di età compresa fra i 16 ed i 18 anni, vandali armati di bomboletta che ora hanno un volto e un nome. Ad identificarli gli agenti del Nucleo Problematiche del Territorio della Polizia Locale di Parma che stanno concentrando la propria attenzione, come sollecitato dall'assessorato alla sicurezza del Comune, proprio su questi fenomeni che stanno interessando sempre di più la città. Tre ragazzi sono residenti in città. uno in provincia e per tutti è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Bologna.

Gli agenti hanno seguito le tracce che i writer avevano lasciato durante il loro passaggio «colorato» in città. Lo hanno fatto attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza, grazie ai video di alcuni cittadini che hanno immortalato le azioni dei baby vandali ma anche con diversi appostamenti in borghese e nelle ore notturne. In più le indagini hanno interessato pure il mondo social dove i writer postano le loro azioni, sia con video che con foto. Proprio da qui gli agenti sono risaliti ai «tag», le firme in calce ai graffiti lasciati sui muri, e poi, passo dopo passo, alle identità.

Una volta concluse le indagini, i quattro ragazzi sono stati convocati con i loro genitori presso la caserma della Polizia Locale di via del Taglio e tutti, chi prima chi dopo, hanno alla fine ammesso le loro colpe.

«Dobbiamo fare i complimenti al Nucleo Problematiche del Territorio che con competenza e professionalità ha portato avanti le indagini ricostruendo l'attività di questi quattro writer - commenta Cristiano Casa, assessore alla sicurezza del comune di Parma - avevamo dato un chiaro indirizzo alla Polizia Locale di intervenire in modo deciso su questo fenomeno che non deve essere assolutamente sottovalutato. Si devono perseguire gli autori perché la nostra città deve essere bella e decorosa per chi ci abita e per i turisti». «La lotta ai graffiti è un impegno che ci siamo presi da tempo - gli fa eco il sindaco Federico Pizzarotti - Tante volte abbiamo ribadito che avremmo perseguito chi danneggia il patrimonio pubblico e privato e chiediamo grande attenzione da parte di tutti, in particolare dalle famiglie dei ragazzi. E poi per chi vuole esprimere la propria creatività ci sono a disposizione da tempo diversi spazi che il comune ha assegnato ad alcune associazioni. L'invito è a rivolgersi a loro e a trovare una propria collocazione».

Dalle indagini, spiega sempre l'assessore Casa, «è emerso che non si tratta semplicemente di ragazzini che fanno “un graffio” sul muro ma di un vero e proprio sistema che ha lanciato la sfida a sporcare la città». E sui social i graffitari lanciano gare pure fra di loro per sapere chi riesce a lasciare un segno spray, con tanto di firma o «tag», nel posti più pericoloso, come zone esterne dei ponti o altezze vertiginose sulle facciate degli edifici, ma anche nelle zone più frequentate del centro storico, magari negli orari di punta. «Ora però siamo sulle loro tracce - conclude Casa - Le indagini proseguono e presto fermeremo anche altri ragazzi come quelli identificati in queste ore. Il consiglio che diamo quindi è di fermarsi prima che sia troppo tardi e ai genitori di approfondire cosa fanno i propri figli». E intanto il Comune continua la sua azione di ripulitura dei muri. Ultimo intervento su diverse vetrine di via Cavour.

Giuseppe Milano