Sorbolo, ponte imbrattato con lo spray

Sorbolo Non è stato ancora inaugurato, che è già stato preso di mira dai vandali. Non si possono certo chiamare «arte» quegli scarabocchi e scritte realizzati con bombolette nere e grigio metallizzato che sono apparsi su entrambe le sponde del nuovo viadotto in via della Mina a Sorbolo, nel tratto appena prima di raggiungere la frazione di Frassinara. L'imbrattamento del ponte – finito di restaurato soltanto qualche settimana fa a seguito di lavori di consolidamento statico, che hanno sostituito la vecchia struttura con guardrail in ferro da una più sicura in mattoni, con un impegno di spesa da parte dell'amministrazione di 200mila euro – è probabilmente avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. Si sono già attivati i carabinieri di Sorbolo Mezzani, che hanno già sporto denuncia formale. Non è, infatti, la prima volta che accadono simili episodi: gli autori dell'imbrattamento di un altro ponte in via del Bosco, sono già stati individuati e sanzionati.

«Questi sono atti da condannare ogni volta nella maniera più assoluta – ha commentato il sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari –. E se qualcuno ha visto qualcosa, gli chiediamo vivamente di trovare il coraggio di denunciare alle autorità: abbiamo a cuore la cosa pubblica! Se qualcuno penserà di non dire niente, perché tanto “Io mi faccio i fatti miei…”, ecco, sappiate che questi fatti sono anche i suoi: per ripulirlo si utilizzeranno nuovamente soldi pubblici, ovvero di tutti! L'omertà è la peggior malattia dell'uomo, ma prima ancora viene la “strafottenza” per la cosa pubblica».

Christian Marchi