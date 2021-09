Ultimatum a 850 sanitari no vax. In partenza le lettere che annunciano la sospensione

Giro di vite sugli operatori sanitari (non solo medici, infermieri e oss, ma anche farmacisti, veterinari, biologi, fisici, chimici, psicologi, professioni tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione) ancora non vaccinati.

Sono 813 quelli di Parma e provincia che al 9 settembre non è stata somministrata neppure una dose di vaccino e che hanno ignorato gli inviti ricevuti. A tutti loro l'Azienda Usl sta inviando lettere di accertamento, dopo 37 spedizioni già effettuate finora: in tutto 850 «irregolari».

Tutti coloro che riceveranno queste lettere, se nel frattempo non si vaccinano, possono venir sospesi dai rispettivi datori di lavoro o ordini professionali, spiegano dall'Ausl.

È questa l'ultima tappa delle attività di verifica e accertamento che in questi mesi hanno eseguito i servizi del Dipartimento di sanità pubblica dell'Ausl per applicare la normativa sull'obbligo vaccinale degli operatori sanitari, che riguarda tutti coloro che a Parma e provincia lavorano come dipendenti sia nel pubblico che nel privato o in regime libero-professionale.

«Dopo la vaccinazione di massa per il personale sanitario iniziata il 27 dicembre scorso, alla quale ha aderito con convinzione e tempestività la stragrande maggioranza degli operatori, a inizio luglio restavano ancora circa 2.600 professionisti non ancora vaccinati, come risultavano dagli elenchi ricevuti dalla Regione in base alle iscrizioni a ordini e albi professionali: a tutti loro è stato spedito l'invito alla vaccinazione», ricorda il direttore del Dipartimento di sanità pubblica, Paolo Cozzolino.

Dopo questa prima spedizione, si sono vaccinati «spontaneamente» circa 1.150 operatori e nella seconda metà di agosto oltre 300 avevano effettuato la prenotazione.

«L'Azienda ha istituito fin da subito un collegio medico di esperti per le valutazioni e l'analisi dettagliata di tutti quei casi in cui gli operatori hanno presentato attestazioni mediche a giustificazione della mancata vaccinazione», prosegue Cozzolino.

Il collegio medico negli ultimi due mesi ha preso in esame 252 posizioni. Grazie all'attività di valutazione del collegio, e alle verifiche da parte dei servizi del Dipartimento sulle risposte agli inviti ricevute, a metà agosto erano già partiti i primi 15 atti di accertamento saliti poi a 37 in questi ultimi giorni, tra i quali vi sono anche sei dipendenti Ausl di cui due già sospesi.

Restano ora 813 operatori che non hanno mai risposto agli inviti e che non hanno neppure presentato documentazione clinica per ottenere l'esonero dalla vaccinazione.

«Per tutti loro, una volta che i rispettivi datori di lavoro o ordini professionali riceveranno l'atto di accertamento – conclude Cozzolino – scatterà il divieto a svolgere mansioni che implicano contatti interpersonali, dunque la possibile conseguente sospensione dal lavoro fino al 31 dicembre».

A meno che nel frattempo il lavoratore sospeso non esibisca la documentazione che attesta l'avvenuta vaccinazione. Gli atti amministrativi di sospensione infatti mantengono efficacia - chiarisce il comma 9 del decreto legge 44 del 1° aprile 2021, quello che ha stabilito l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari - «fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021».

