Bollani incanta al Parco Ducale

Sfiora i tasti del suo pianoforte con cura e delicatezza. Concentrato, attento e quasi immobile sul palco, si muove con assoluta precisione tra le note di una delle più significative opere contemporanee.

Perché Stefano Bollani, ieri sera sul palco di «Parma Cittadella Musica», quando ha scelto di riproporre «Jesus Christ Superstar», lo ha fatto celebrandone la bellezza, ma ritagliandosi qualche spazio. «Il pianista si prende molte libertà: è vero che seguo la struttura dell'opera, ma mi fermo a raccogliere dei fiorellini qua e là», ha detto prima di iniziare a esibirsi di fronte a un pubblico attento e completamente rapito dalla perfezione dell'interpretazione del celebre compositore. Sobrio e misurato, Bollani, che in città ha portato le sue «Piano Variations on Jesus Christ Superstar», durante il concerto non ha mai ostentato le sue (indiscusse) doti musicali. «Due parole per raccontarvi che cosa ascolterete: Jesus Christ Superstar è una rock opera sulla passione di Gesù, scritta da due ragazzotti negli anni ‘70. Nasce come brano singolo, ma ha talmente tanto successo che viene realizzato un album subito dopo, con Ian Gillan dei Deep Purple e i testi tratti dai Vangeli apocrifi. Non sentirete niente di tutto questo», spiega il solista prima di iniziare il concerto, in cui il piano, da solo, racconta un pezzo di storia della musica contemporanea. Il film, Bollani, lo vide a 14 anni e se ne innamorò, provando empatia per Giuda e stupore verso quel Cristo che non parlava ai suoi apostoli, ma cantava loro «gioia e amore».

E oltre a una certa sintonia con le sfumature dei personaggi considerati «cattivi», ad attrarre Bollani anche la figura degli apostoli, «che cercano di capire Gesù con la testa», quella di Maria Maddalena, che non sa come amarlo («I don't know how to love him», tra i brani più riconoscibili e riproposti dal pianista), che lo accoglie e che a metà dell'opera, di fronte a un amore così grande, è incredula. «Qui ci sono un sacco di informazioni: c'è Dmitrij Dmitrievic Sostakovic, c'è il rock e Giuda, alla fine, si incista in una specie di danza irlandese – racconta Bollani, che tra i diversi brani si ferma e descrive ogni passaggio -. C'è tutto e, per l'appunto, arriva anche un po' di blues». Bollani, nel guidare il suo pubblico a un ascolto consapevole dell'opera, tratteggia e destruttura (soprattutto con le note dello spartito) i personaggi più o meno familiari. Come Caifa e Anna, che vogliono mandare a morte Gesù, ma anche i suoi seguaci, che possono essere nei suoi confronti altrettanto oppressivi, ma anche Ponzio Pilato, che entra con una canzone malinconica dopo aver fatto un sogno premonitore, in cui si vede mandare a morte un'innocente e osserva una moltitudine di persone che lo accusa di quel gesto. Culturalmente ricca, l'opera, diventata un'icona anche grazie al musical, raccontata ieri sera dal pianoforte di Bollani, al momento della sua apparizione, suscitò dibattito e clamore.

«Alla fine Gesù non risorge e, anzi, a dire il vero, nel film è Giuda che torna dopo la morte a cantare un ultimo sermone – conclude -. Io penso però che sia una bella idea, perché così tocca a noi far risorgere i Gesù che abbiamo dentro».

Giovanna Pavesi