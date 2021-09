E il cavallo bardigiano fa il modello per Enrico Coveri

Bardi Il cavallo bardigiano modello per un giorno del marchio «Enrico Coveri». Romeo, bellissimo esemplare di razza di proprietà di Paola Obertelli, era stato notato nei mesi scorsi da una coppia di giovani artisti innamorati di queste valli del nostro Appennino mentre pascolava nel verde di Vezzolacca (frazione del comune di Vernasca, a pochi chilometri da Bore).

Colpiti dal fascino e dalla bellezza di questo equino, i due hanno deciso, quindi, di proporre il bardigiano e il territorio per un servizio fotografico di Enrico Coveri Store. Ed è stato così che, con l’arrivo della bella stagione, il Bardigiano Romeo si è trasformato in un vero e proprio fotomodello provetto, lasciandosi immortalare con pazienza e mostrando la grande disponibilità nei confronti dell’uomo che contraddistingue la razza, senza dimenticare di apparire anche in tutta la sua fierezza.

Con grande naturalezza e semplicità, famosi fotografi, giovani modelle e modelli si sono avvicinati con gioia al cavallo bardigiano in un ambiente incontaminato, per pubblicizzare un prestigioso marchio italiano che, fin dalla sua creazione, è diventato famoso per l’utilizzo di stampe ispirate alla natura.

Erika Martorana