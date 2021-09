Il racconto del pompiere eroe: «È come se fosse ieri»

«Mi sento la persona più fortunata del mondo» ripete Louie Cacchioli, l’ormai ex vigile del fuoco, oggi settantunenne, nato a Borgotaro ed emigrato con la famiglia a New York in giovanissima età.

La mattina dell’attentato Cacchioli aveva preso servizio in caserma ad Harlem, con l’Engine Company 47.

Ricorda la giornata di sole e la routine quotidiana, quando all’improvviso alla tv erano passate le prime immagini del fumo denso che usciva dalla torre nord del World Trade Center. Quando poi un aereo si è schiantato contro la seconda torre, Louie e la sua squadra erano già diretti verso quella che poi sarebbe diventata Ground Zero.

«Regnava un caos indescrivibile, scappavano tutti da ogni parte - racconta Cacchioli –: i primi ordini che ricevemmo furono di dirigerci al Mariott Hotel, antistante le torri gemelle. Dentro l’albergo sembrava di essere in guerra».

Fuori, intanto, si era materializzato un girone infernale. «Ci avevano detto che molte persone si stavano gettando dalle torri: quando siamo arrivati, abbiamo potuto constatare che purtroppo era vero - prosegue l'ex pompiere -. Io stesso ho visto una decina di persone precipitare dai due grattacieli. Ricordo ancora il rumore sordo di quanto cadevano a terra i loro corpi».

La scena raccontata da Cacchioli è raccapricciante: uno di quegli sventurati, cadendo dal 70esimo piano, finirà poi col centrare un collega, il giovane Daniel Suhr, uccidendolo all’istante. Le cronache riferiscono che è stato il primo pompiere a perdere la vita nei fatti dell’11 settembre insieme ad altri 342 Vigili del fuoco.

«In quel momento mi sono reso conto che eravamo piombati in un incubo senza fine - continua -. Dalla strada si vedevano almeno una dozzina di piani di entrambe le torri in fiamme, mentre dal cielo cadeva di tutto: non dimenticherò mai il suono del vetro che cadeva a terra di continuo, assieme a pezzi di metallo e a quel che restava dei due aerei, mentre intorno volavano migliaia e migliaia di fogli, detriti e polvere».

Dal Marriot, la squadra di Cacchioli viene dirottata verso la torre nord. «Altra scena di guerra. Prendemmo un ascensore: dovevamo raggiungere il 44esimo piano, ma giunti al 24esimo, si bloccò e andò via la luce». Se l’ascensore avesse proseguito la corsa, Cacchioli non ce l’avrebbe fatta a scendere. «Siamo usciti forzando le porte. Abbiamo trovato una bolgia di persone terrorizzate in mezzo al buio e al fumo denso».

Intanto, in quell’istante, crollava la torre sud, producendo un rumore assordante. «Non ci siamo resi conto che il rumore proveniva dalla torre che si stava sbriciolando - precisa -. La gente urlava e le scale erano intasate». «Una volta raggiunta la hall del 23esimo piano a carponi e solo con l’ausilio di una torcia - sottolinea Cacchioli - ho trovato 40 o forse 50 persone in preda al panico. Le ho calmate, divise in gruppi e, servendoci di un’altra scala meno affollata, siamo scesi nel buio quasi totale».

Quando mancava un solo piano per uscire, l’amara sorpresa: l’ultima porta era chiusa. Dall’esterno. «Però ormai dovevamo farcela! Con alcune persone robuste l’abbiamo forzata. Nella hall, la devastazione era totale e non si capiva da che parte andare. Usciti, ci siamo diretti a destra ed è stata la nostra salvezza. Chi è corso verso sinistra invece non ce l’ha fatta». Una volta fuori, «ho sentito che mi stavano chiamando: «Louie, Louie dove eri finito?». Poi, subito dopo, qualcuno ha cominciato a urlare «via! via!». Stava crollando la torre nord, da dove eravamo usciti sì e no un paio di minuti prima. Mi sono girato e ho visto le antenne sprofondare a una velocità incredibile! Ho iniziato a correre con tutte le mie forze ma non ero abbastanza veloce: per alleggerirmi, mi sono liberato dell’equipaggiamento, compreso l’autorespiratore».

Colpito probabilmente da un mattone, Cacchioli è finito a terra. L’aria irrespirabile «come di gesso o segatura e mi bruciava i polmoni, non vedevo niente, pensavo di morire. Ma muovendomi alla cieca, ho trovato un autorespiratore abbandonato. Era ancora carico».

Cacchioli è poi svenuto e si è svegliato tra le mani di un paramedico: faticava a respirare e aveva gli occhi pieni di vetro. Sopravvissuto per miracolo, ha portato in salvo decine di civili, guidandoli fuori dall’inferno della torre nord.

La sua vita però è stata segnata: oltre al contraccolpo psicologico per gli inimmaginabili orrori, i fumi e gli agenti contaminanti di Ground Zero gli hanno compromesso cuore e polmoni e così nel 2002 è stato congedato. «L’11 settembre ha cambiato il mondo e anche la mia vita» osserva. Sono trascorsi vent'anni «ma è come se fosse successo ieri. New York non dimentica. Io non dimentico».

Monica Rossi