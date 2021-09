Marco Amelia e la maglia crociata: «Sei mesi son bastati per amare Parma»

Pietro Razzini

Solo sei mesi a Parma ma tanti ricordi che sono rimasti nella mente e nel cuore di Marco Amelia, classe 1982, ex portiere che ha vestito maglie importanti come quelle di Milan, Chelsea e Roma. Campione del mondo con l’Italia nel 2006. Lo abbiamo incontrato durante un evento pubblicitario: l’occasione è stata ghiotta per raccontare una parte del suo cammino sportivo. Quello vissuto nella nostra città: «Sono rimasto a Parma troppo poco», esordisce l’ex estremo difensore che poi continua: «Non era un periodo semplice per la realtà emiliana. Tuttavia ho assaporato la bellezza di vivere in un ambiente come quello ducale. Era l’inverno del 2004, in pieno caos legato al Crack Parmalat. Ho trovato un gruppo che è stato in grado di lavorare senza voltarsi indietro».

In panchina c’era Cesare Prandelli.

«Cesare è stato spettacolare. Ha mantenuto la rotta. È riuscito a compattare lo spogliatoio. Sono convinto che abbia lasciato un grande ricordo in tutti coloro che hanno lavorato con lui a Collecchio».

Grande allenatore e ottimi giocatori in quel Parma.

«Non solo. Uomini veri oltre che calciatori di livello internazionale. Mi basta ripensare ad alcuni ragazzi che avevo vicino in spogliatoio per far capire che squadra era: Bonera, Gilardino, Adriano e poi…».

E poi?

«E poi Domenico Morfeo. Nella mia carriera ho avuto modo di giocare con grandi campioni. Tuttavia pochi atleti erano in grado di toccare il pallone come faceva Mimmo. Era un vero fenomeno. Chi ha visto giocare Morfeo non può dimenticare la leggerezza con cui dava del tu al pallone».

Un altro fenomeno vero è Gianluigi Buffon.

«È meraviglioso trovarlo ancora in campo. È un portiere affidabile al 100%. Lo sta dimostrando in questo inizio di stagione. Tra i pali era ed è di un altro pianeta rispetto alla maggior parte dei numeri 1. In Italia e all’estero».

La scelta di tornare a Parma?

«Vuole riportare la società in serie A e poi conquistare i Mondiali con l’Italia. Magari come terzo portiere. Gigi è una presenza che si fa sentire. In qualsiasi spogliatoio. Un supporto utilissimo per carisma ed esperienza. Una garanzia in campo. Se ha questi obiettivi, credo che non gli manchi nulla per raggiungerli. Sia a livello personale che di squadra».

A proposito di squadre: lei ha militato nel Milan che ha cambiato portiere.

«Maignan ha mostrato le sue qualità a Lille. Il Milan ha sostituito Donnarumma con un ottimo portiere. Per uno straniero non è facile avere un impatto così positivo in Serie A».

E intanto Donnarumma balla tra campo e panchina.

«Alla lunga sarà lui il titolare. Non ho dubbi. A Parigi c’era già un portiere affidabile. Ma Donnarumma è stato comprato per giocare e dimostrerà anche a Parigi tutto il suo talento».

Handanovic e Szczesny, invece, hanno commesso qualche errore nelle prime giornate di campionato.

«Sono due portieri che, all’interno di una stagione, assicurano punti in più alle loro squadre. Non ne tolgono. Sono sicuro che si riprenderanno velocemente e metteranno a tacere chi ora li attacca».

Sono proprio Inter e Juventus le favorite?

«Credo che si arriverà in conclusione di stagione con un interessante rush finale. Sarà un campionato combattuto. Sono contento, comunque, che il mio amico Simone Inzaghi sia entrato bene nel mondo Inter. Non era così scontato».