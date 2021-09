Vidalenzo, cerimonia per il nuovo monaco

Polesine Zibello Tra le mura della chiesa di san Cristoforo in Vidalenzo, dove da un anno si è insediata la Piccola famiglia monastica benedettina «Custodi del Divino Amore» è stata scritta una pagina di storia. Fratel Massimo Cavallaro ha emesso la professione monastica davanti al vescovo monsignor Ovidio Vezzoli e al superiore della comunità benedettina, padre Mario Masiello. Presenti anche il vicario episcopale per la vita consacrata don Carlo Delledonne e il parroco di sant'Antonio in Salsomaggiore Terme e cerimoniere vescovile don Luca Romani.

Fratel Massimo, da ora, a professione effettuata, don Massimo Maria Cavallaro, si è affidato totalmente alla misericordia di Dio legandosi più strettamente alla Chiesa, in totale spirito di servizio. Il vescovo Vezzoli parlando di «evento quasi esclusivo ed originale per la storia di questa comunità» ha rimarcato, tra i valori della professione del monaco, quelli del dono e dell'impegno e ha definito l'avvenimento come un «Segno della misericordia di Dio che non si è esaurita. La presenza dei monaci in uno spirito di donazione, silenzio ed umiltà è segno di questo dono ma è anche una responsabilità per la comunità stessa».

Con molta franchezza e schiettezza il presule ha anche aggiunto, parlando della presenza dei monaci a Vidalenzo da un anno, che se «possono esserci state delle resistenze iniziali, delle difficoltà, dei pregiudizi e delle perplessità su questa esperienza, emerge che ciò vince sempre è la verità. Questa richiede pazienza affinché l'albero cresca e porti i suoi frutti». Rivolgendosi direttamente a don Massimo Maria ha quindi rimarcato che «il tuo Amen, il tuo Sì è un atto di affidamento a un progetto che ti precede. Dio custodisca il tuo cammino e faccia della tua povera vita un Amen ogni giorno». Alla cerimonia, animata dalla corale parrocchiale diretta da Nicoletta Pedretti e accompagnata all'organo da Luca Veneziani, hanno partecipato anche i sindaci Massimo Spigaroli di Polesine Zibello e Carlo Filiberti di Besenzone.

Paolo Panni