Dopo un anno di stop si riparte

Marco Bernardini

La Coppa Italia di serie D ma anche la prima giornata dei campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e l'esordio delle squadre di Seconda nel turno inaugurale di Coppa Emilia: sarà la prima vera domenica di calcio dilettantistico della stagione dopo quasi un anno di stop.

Serie D

Il Borgo San Donnino, neopromosso in serie D, farà visita alla Bagnolese (calcio d'inizio alle 15) al «Fratelli Campari» nel turno preliminare di Coppa Italia che costituirà una sorta di prova generale in vista del debutto in campionato tra una settimana sul campo del Mezzolara. Qualche assenza illustre per il tecnico Baratta che dovrà fare a meno di Porcari, Lupoli, Pessagno, Baldini, Venturini e Som, ancora in attesa del transfer, mentre saranno già a disposizione gli ultimi acquisti, il difensore Simone Dodi, classe ‘99, e il centrocampista, Federico Abelli, classe ‘97, entrambi cresciuti nel settore giovanile del Parma e con alle spalle alcune esperienze in serie D. In caso di parità al termine dei 90' regolamentari, si passerà direttamente ai calci di rigore.

Eccellenza

La partita di cartello (si comincia alle 15,30) è il derby tra Salsomaggiore e Fidentina al «Francani», dove peraltro i granata non hanno mai vinto in passato. Tra chi lotterà ai vertici (riposa subito il Nibbiano Valtidone, nel novero delle favorite assieme alla Cittadella Vis Modena) la Piccardo Traversetolo riceve al «Tesauri» l'Agazzanese del tecnico parmigiano Gianluca Piccinini, una delle potenziali outsiders, e il Colorno, che ha tesserato l'attaccante Cristian Altinier, classe ‘83, ex Mantova, Benevento e Verona, ora in fase di recupero dall'infortunio al legamento crociato rimediato a fine aprile, sarà di scena nella tana del Campagnola di mister Ivano Rossi.

Fino allo scorso luglio sulla panchina del Felino (ufficiale l'arrivo del duttile difensore Mohamed Lamine Traoré) che gioca già uno scontro diretto in chiave salvezza in casa del Bibbiano San Polo.

Promozione e Prima

Nel girone A di Promozione due le sfide nostrane in calendario al pronti via: Viarolese-Tonnotto San Secondo, realtà agli antipodi anche come obiettivi stagionali, e Futura Fornovo Medesano-Langhiranese, in cui i padroni di casa vogliono dare continuità al brillante successo in Coppa. Test probante a Pontenure per il Noceto, in terra piacentina come il Fiore Pallavicino (mission impossible contro la corazzata Bobbiese, candidata numero uno al salto di categoria) e Il Cervo, che spera di raccogliere un risultato positivo dinanzi all'Alsenese.

Tra le mura amiche del «Padovani» l'ambizioso Carignano che se la vedrà con il Vigolo Marchese ora non più guidato dall'ex Brandolini. Nel girone B doppio incrocio reggiano per Monticelli, c'è la Scandianese Casalgrandese al «Riva», e Sorbolo impegnato in trasferta a Castellarano. In Prima nel girone B spiccano i derby Audax Fontanellatese-Soragna e Real Sala Baganza-Solignano.