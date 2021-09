Gatti spariti, il giallo continua: dopo Lesignano tocca a Monticelli

Riccardo Zinelli

Monticelli - Non solo Lesignano. L’alone di mistero che circonda la sparizione di 50 gatti, finita anche sulla stampa nazionale, si allarga e arriva anche a Monticelli Terme. Se c’è un legame fra le due vicende lo stabiliranno le indagini giudiziarie. Intanto, da maggio, nella frazione di Montechiarugolo si sono registrate numerose sparizioni di felini. Tutti comuni gatti domestici. I social di Monticelli e i lampioni lungo le vie, durante l’estate, si sono popolati di annunci di proprietari in pena per il loro gatto scomparso. Alcuni sono tornati. Di tanti, purtroppo, nessuna traccia. Angosciati per il loro animaletto, diversi proprietari di Monticelli si sono rivolti alle forze dell’ordine.

«Non vedo Fifì dal 27 luglio - racconta affranta Maria Volta, proprietaria di una delle gattine scomparse -. Era uscita in giardino, insieme all’altro gatto che abbiamo. Lui c’è ancora, ma lei è scomparsa nel nulla. Dopo qualche giorno che mancava da casa io e mia madre ci siamo messe a cercarla attorno alla nostra abitazione, pensando che magari gironzolasse nei campi. Niente. Abbiamo guardato anche ai bordi delle strade, temendo fosse stata investita, ma non abbiamo mai visto il suo corpo. Fifì è la classica gatta domestica. Non ha il pedigree». Maria e la sua famiglia, purtroppo, non hanno notizie anche di un altro dei loro gatti. «Fra la fine di aprile e l’inizio di maggio è sparito anche il nostro gatto rosso. C’era il lockdown. Da allora non abbiamo più rivisto nemmeno lui».

Anche Anna (nome di fantasia per una proprietaria che preferisce restare anonima) non trova più la sua gatta. «Lunedì sarà un mese esatto che manca da casa - spiega -. In agosto eravamo via per le ferie. Abbiamo lasciato la gatta a una persona cara e di fiducia. Una settimana dopo la partenza, il 13 agosto, è scomparsa nel nulla. È strano, perché non aveva l’abitudine di andare in giro. Stava sempre in casa e, al massimo, usciva in giardino». Anche la loro è una gatta domestica senza pedigree. «Dunque - ragiona Anna - se qualcuno l’ha presa non l’ha certo fatto per motivi economici. Forse si è persa. Continuiamo a cercarla. Ho allertato anche l’Enpa (Ente nazionale protezione animali) e mandato la sua foto al gattile». A fianco di queste storie si colloca un ritrovamento inquietante fatto il 31 agosto da un cittadino a passeggio nel centro di Monticelli.

Un felino di razza soriana, appartenente ad una persona trasferitasi da poco da Monticelli in una frazione di Parma, è stato trovato morto sul marciapiede di via Matteotti. Qualcuno, forse per sottrarre ai passanti la vista particolarmente cruda, aveva coperto il corpo del gatto con uno scatolone.