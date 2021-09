I pellegrini borghigiani ripartono: si va al Sud

Nonostante le esperienze degli anni precedenti non è semplice pensare di poter ripartire dopo l'interruzione di un anno che è stato tragico, pieno di inquietudini, incertezze e tanto dolore. Ma i pellegrini della via Francigena sono pronti a rimettersi in cammino e partiranno giovedì: cammineranno su un tratto della Francigena del Sud, da Bari a Benevento, percorrendo oltre duecento chilometri.

Il gruppo di quest'anno sarà composto da Valentino Allegri, Franco Antonelli, Luciana Bazzini, Renato Bazzini, Luciano Cacciali e Angela Pratizzoli. «Ci sono mancati i profumi, i sapori, i colori e le sensazioni – hanno sottolineato i pellegrini - che la natura e i monumenti ci trasmettevano, l'arte di Dio e dell'uomo e gli incontri che erano diventati parte integrante del nostro vivere camminando, traendo forza nei momenti difficili anche da ciò che ci circondava, l'azzurro del mare, il verde degli ulivi, la tavolozza di colori dei pascoli. Ma il coraggio che ci contraddistingue ci ha fatto credere a questa ripartenza, che avverrà giovedì 16 settembre, con lo spirito e la timidezza degli scolari che riprendono la scuola, ma anche con la certezza di poterci immergere ancora fra quei profumi e colori. Avremo la meravigliosa opportunità, partendo dalla bellissima Bari, di camminare per un tratto di costa splendida».

I pellegrini visiteranno Castel del Monte, Canosa, chiamata la piccola Roma per la ricchezza dei monumenti che la abbelliscono, Siponto, Monte Sant'Angelo denominata anche la Montagna sacra, San Giovanni Rotondo, Troia e Lucera. Da Lucera inizieranno a salire verso i Monti Dauni, attraversando la Capitanata, sostando anche a Celle San Vito, il paese più piccolo della Puglia con 160 abitanti, dove si parla un dialetto franco – provenzale con la vicina Faeto.

«Dopo aver camminato per 223 chilometri, più quelli che si percorreremo per la visita ai vari centri che toccheremo, il nostro zaino ancora una volta tornerà carico di immagini e ricordi che ci accompagneranno vividi per tutto l'anno e saranno di stimolo per la prossima e ultima tappa della Francigena del Sud: da Benevento all'antica via Appia che ci porterà per la terza volta alla sacra Roma».

