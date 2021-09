Il cugino di John Bocchi, il tizzanese morto nel rogo: «Famiglia distrutta, aveva 4 figli»

Tizzano Tra i 2977 nomi che ieri sono stati letti, uno per uno, nel corso della commovente cerimonia a Ground Zero c’era anche quello di John Paul Bocchi, bancario 39enne morto l’11 settembre del 2001 nel corso dell’attacco terroristico alle Torri Gemelle. Il suo cognome, Bocchi, parla italiano e rivela un’origine tizzanese.

Il padre, Camillo Bocchi, si era trasferito nella Grande Mela a cavallo tra gli anni ‘50 e ‘60 per inseguire il «sogno americano» e costruire la famiglia che aveva sempre sognato. A New York, Camillo, insieme alla moglie Elena - originaria di Avellino - ha avuto quattro figli: tra loro, John Paul, che nel 2001 aveva 39 anni e che l’11 settembre si trovava al lavoro al 105esimo piano della torre Nord, la prima ad essere colpita dal commando di terroristi di Al Qaeda.

A ricordare quei terribili attimi che sconvolsero il mondo intero è Aldino Illariuzzi, che vive ancora a Carpaneto, a due passi dalla casa della famiglia Bocchi: la mamma di Camillo era zia della mamma di Aldino. I rapporti erano ottimi: i cugini americani venivano spesso a Carpaneto, perché Camillo era rappresentante di vini italiani. Un anno, durante le vacanze, si portò dietro la famiglia al gran completo. «John Paul era un ragazzino, avrà avuto 12 o 13 anni - racconta Aldino, classe 1947 -: mi ricordo che gli piaceva venire con me sul trattore a lavorare nei campi». «Con Camillo ci sentivamo spesso - ricorda Aldino -: anche tutte le settimane. E anche adesso che Camillo è morto, manteniamo i contatti con quel ramo della famiglia che si è stabilito a New York».

Quell’11 settembre, dopo aver sentito le terribili notizie che arrivavano da tutti i telegiornali e aver visto le impressionanti immagini dello schianto, Aldino chiamò subito il cugino americano. «Camillo era disperato: mi raccontò che subito dopo lo schianto John Paul, padre di quattro figli (il più piccolo nato solo tre mesi prima, ndr) fece una telefonata alla moglie Michelle - racconta Illariuzzi -. “Siamo intrappolati”, le disse in quella che fu la loro ultima telefonata».

Il 39enne, purtroppo, non uscì vivo dalla Torre Nord: solo qualche giorno dopo, però, il suo corpo fu ritrovato e identificato attraverso le radiografie della dentatura fornite dal suo dentista. «E’ stato straziante - commenta Illariuzzi -: la famiglia era distrutta dal dolore». Un dolore che è giunto fino a Tizzano, dove in molti sono rimasti sulle spine per le sorti di John Paul.

I cugini, che ancora vivono nel Tizzanese - Antonio, Anna e Sergio Bocchi, ma anche Liana e Franca Casa - e i tanti amici e conoscenti che, vivendo in una realtà piccola come quella di Tizzano, è come se facessero parte di un’unica, grande famiglia. In tanti, infatti, parteciparono alla messa in suffragio che fu celebrata da don Giovanni Orzi dopo il ritrovamento del cadavere di John Paul.

Beatrice Minozzi