La Lega: «Sicurezza, occorre fare di più con la polizia locale»

«Salsomaggiore non è una città tranquilla. Oltre all'installazione di videocamere occorre fare di più e il servizio comunale che può aiutare a dare maggiore sicurezza ai salsesi è quello della polizia locale».

Così la capogruppo della Lega in consiglio comunale, Giulia Chiussi, replica all'assessore Devid Cattani ed al capogruppo di maggioranza, Maurizio Zucchi, sulla situazione relativa alla sicurezza.

«Ringraziamo i carabinieri che stanno facendo un lavoro eccezionale ma i loro interventi, pur essendo costanti ed accurati, non possono essere sufficienti di fronte ad uno scenario di criminalità che dalle risse allo spaccio, dai furti e dalle rapine alle aggressioni sta diventando allarmante – ha proseguito l'esponente leghista –. Quello che manca alla giunta, come alla gran parte delle amministrazioni di sinistra, è una strategia per migliorare la sicurezza urbana che permetterebbe di mettere in campo più iniziative e più risorse. La polizia locale deve per forza essere un attore più attivo rafforzando ed estendendo la sua funzione amministrativa: in altre realtà, alcune delle quali amministrate dalla sinistra, questa strategia è stata elaborata e perseguita partendo da un migliore coordinamento con le forze dell'ordine che ha portato ad un maggiore presidio del territorio specie nelle zone urbane con maggiori problematiche. Se sulla sicurezza vi fosse oltre a tale programmazione strategica anche la giusta determinazione nel volerla migliorare si potrebbero prendere a modello alcune iniziative che stanno riscuotendo successo altrove. Ad esempio si potrebbero incrementare le investigazioni effettuate con le unità cinofile con il sostegno della Regione: è un progetto al quale sta lavorando il gruppo Lega con in prima fila i consiglieri Fabio Rainieri ed Emiliano Occhi».

r.c.