Le nuove regole del green pass: controllati genitori, operatori delle macchinette e "postini"

Mara Varoli

Ci siamo. Domani oltre 54.000 studenti di Parma e provincia ritorneranno in classe. Prima campanella dalle 8: tutto è pronto per la lezione in presenza al 100%, con controllo del green pass per chi entra a scuola, esclusi gli studenti.

Alunni e nomine

Per la scuola d'infanzia gli alunni saranno 4.294 su 187 sezioni, per la primaria 17.939 con 868 classi, per la media 11.555 con 517 classi e per le superiori 21.122 con 915 classi. Nel numero degli iscritti alle superiori, sono compresi 720 studenti dei corsi serali; 25 sezioni carcerarie e 242 iscritti ai tre corsi quadriennali che hanno già iniziato le lezioni in presenza. Anche per l'organico l'Ufficio scolastico provinciale ha lavorato tanto: nomine a tempo determinato nella scuola d'infanzia 63 di cui 17 rinunce che saranno coperte nei prossimi giorni, per la primaria 316 nomine con 53 rinunce, per le medie 357 con 41 rinunce, per le superiori 456 con 62 rinunce. In totale le nomine a tempo determinato sono state 1.192 con 173 rinunce. Nomine sempre a tempo determinato anche per il personale Ata: assistenti amministrativi 50 con posti ancora disponibili 77 (nomine in corso da coprire con graduatorie di istituto); assistenti tecnici 3 con posti ancora disponibili 31; collaboratori scolastici addetti all'azienda agraria 4 con posti disponibili 4; collaboratori scolastici 90 con posti ancora disponibili 193; cuochi 2 e 5 ancora posti disponibili; guardarobieri 1 con 2 posti ancora disponibili; infermieri 1 con 0 posti. In totale per il personale Ata sono stati fatte 151 nomine e 312 sono i posti ancora disponibili. Se l'istituto comprensivo Montebello, nella persona della preside Alessandra Melej sta svolgendo le operazioni di nomina del personale Ata da graduatoria di istituto, le nomine del personale docente a tempo determinato si sono svolte con un nuovo sistema informatizzato, predisposto dal Ministero: questo sistema ha permesso di concludere le operazioni in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico e le rinunce saranno gestite questa settimana direttamente dall'Ufficio scolastico provinciale.

La novità

Senza green pass non si entra a scuola. Eccetto gli alunni. Non solo i docenti dovranno avere il certificato verde, ma anche operatori e genitori. La novità è arrivata venerdì intorno alle 23 sulla Gazzetta Ufficiale: il decreto legge 122 è in vigore e tutti coloro che vogliono entrare a scuola dovranno mostrare il green pass. Ma ricapitoliamo tutte le norme della scuola ai tempi del covid: «Domani ognuno avrà la sua campanella - spiega il preside del liceo Bertolucci Aluisi Tosolini -. Nel mio liceo si entrerà alle 9 e alle 10 ci sarà l'accoglienza con una cerimonia. Per il primo giorno l'orario non sarà completo. Rimangono valide tutte le misure anti contagio: green pass per tutti, che sarà controllato all'ingresso dal personale delegato; mascherine chirurgiche e non quelle di comunità per tutti, eccetto i bimbi dell'infanzia; là dove è logisticamente possibile è necessario rispettare il metro di distanza da banco a banco; entrate e uscite differenziate per vietare assembramenti; pulizia costante e igiene delle mani; finestre aperte almeno cinque minuti all'ora; la macchina per purificare l'aria». Una scuola che quindi riparte con non poche regole e con tanto impegno di presidi, personale docente e Ata: «Una scuola che ricomincia con novità condivisibili, anche se arrivate un po' in ritardo - continua Tosolini -. Sicuramente si sta cercando di rimettere al centro dell'attenzione la scuola, che è considerata il luogo con cui ripartire in sicurezza, anche se fino a questo momento si è parlato molto di green pass e meno di didattica».

I controlli

Tutti quelli che accedono a scuola dovranno avere il green pass, anche la persona che si occupa di rifornire le macchinette. «I controlli del personale scolastico avverranno sulla piattaforma ministeriale che sarà attivata proprio da domani - ricorda il preside del Melloni Giovanni Fasan -: il dirigente accede alla piattaforma e in questo modo può visionare il green pass del personale in servizio quel giorno, per cui l'operazione è più veloce. Per tutti gli altri i controlli vengono fatti con l'App verifica C19. Gli ingressi al Melloni sono divisi: per gli studenti sono 18, due per il personale e uno per gli esterni».

Classi numerose

Le nomine sono state fatte, ma Parma soffre di un problema che l'accomuna ad altre città come Bologna: classi fra quelle più numerose d'Italia, anche con 29 ragazzi, proprio per un incremento considerevole della popolazione scolastica: purtroppo la distribuzione dell'organico in Emilia Romagna non ha tenuto conto di questo aumento. Ed è anche per questo motivo che molti corsi saranno in difficoltà, a cominciare dai serali, perché è proprio da lì che verranno tolti dei docenti per coprire le cattedre dei diurni. «All'istituto Melloni abbiamo classi con 28-29 ragazzi - interviene il preside Giovanni Fasan -, per cui sono costretto ad occupare l'aula magna e i laboratori. Il problema delle classi numerose a Parma c'è e in certi casi occorre utilizzare aule non dedicate a questo servizio, anche perché non si può ricorrere alla dad: solo in caso di quarantene o se si entra in zona arancio o rossa. Fortunatamente al Melloni l'organico è al completo».

Un inizio faticoso

Ma quindi come sarà questa campanella? «Da un lato - conclude Fasan - siamo forti dell'esperienza dell'anno scorso, dall'altro abbiamo delle aspettative: presto la pandemia finirà, ma dobbiamo stare molto attenti. Per cui, sarà un inizio faticoso».