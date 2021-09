Mauro Coruzzi: Questo weekend mi faccio in tre

Ma che bel weekend! Non c'è che l'imbarazzo della scelta, tra festival e serate d'arte varia, proprio ora che siamo agli sgoccioli di quest'estate, la più calda degli ultimi trent'anni, la più controversa, quella che ci ha riportato di fatto ad uscire, a ri-socializzare, quasi dimenticando l'anno orribile e le sue limitazioni, quasi non fosse mai accaduto nulla e la pandemia un'immaginazione, un incubo, forse sognato, forse…

Non so se anche voi provate una strana sensazione, quella che il riprendere ad avere una vita di società, andare a cena fuori, a vedere un concerto, non sia in fondo una «novità» delle ultime settimane, ma solo la continuazione di ciò che abbiamo sempre fatto, è che diversamente da prima abbiamo mascherine, gel igienizzanti, green pass, quello che ad esempio mi hanno chiesto ieri in treno per la prima volta.

Ma ora c'è altro da fare, diamoci dentro: a Langhirano, giusto per gradire, chi c'impedirà di godere di una consona dose di prosciutto, in virtù del Festival del medesimo, con tanto di concertone di Umberto Tozzi che c'aiuta a intonare un «Gloria» allo stagionato di prammatica, così come, volessimo farci un paio di risate, possiamo infilarci al Cubo di via la Spezia dove stasera «si ride e si mangia» (o si mangia e si ride, vedete poi voi la priorità…) con Septembeer, un neologismo che fa capire quanto s'andrà di boccale e di gag e battute, con Giampaolo Cantoni, Alessandro Bianchi, Angels Prut e Rino Ceronte, con Ape sul terrazzo a fare intrattenimento.

Con «tanta roba» ho preso una decisione: mi faccio un bel doppione domenicale, prima tra i banchi dell'affettato di prima collina, e intanto passo dal Pilastro (appena prima di Langhirano, dove ho vissuto buona parte della mia infanzia, quanto ero magrino, povero Maurino), poi verso sera, m'infilo un paio di cosette da consumata soubrettona del palco e punto dritto al Cubo, giusto per non farmi mancare niente… Ma c'è una ragione in più per dire e affermare con decisione che, almeno per me, questi sono giorni in cui mi riprendo una vita, piena di tanto, cui mancava un tassello (non so se l'ultimo, vedremo…), quello di tornare stabilmente in onda sulla «mia radio», ogni mattina dalle 8.00 alle 10.00, su Radio Parma, con uno show non privo di tante sorprese, senza però rinunciare a tutto il resto perché i «bulimici compulsivi» più lavorano e meno mangiano… Quindi è meglio che mi farcisca, in questi giorni che precedono il «debutto», a «soli 45 anni dal precedente», così mi faccio una piccola scorta di risate e bontà, nella speranza di poterle poi restituire, a rilascio giornaliero «graduale», per una stagione intera. Non l'avrei mai nemmeno pensato che un giorno sarebbe accaduto di nuovo: sulle spalle tante certezze, sulla pelle un brivido nemmeno paragonabile a quello di quasi mezzo secolo fa: meno male che so camuffare come si deve, ma se poi mi sentirete «leggermente emozionato» ora sapete perché… Buona Domenica.