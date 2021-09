«Aiutateci a dare uno zaino a tutti gli alunni bisognosi»

«I remigini che hanno bisogno di aiuto sono aumentati del trenta per cento rispetto allo scorso anno. Chiediamo ai parmigiani di donarci zaini e astucci, anche usati, per garantire a tutti gli scolari di iniziare la scuola con tutto il materiale scolastico necessario». E' un appello accorato quello lanciato da Giacomo Vezzani, presidente di Emporio solidale.

Si rinnova anche quest'anno il progetto di solidarietà e lotta allo spreco «Tutti a scuola con lo zaino», promosso dagli Empori solidali del territorio con Caritas, in collaborazione con Croce Rossa e Assistenza Pubblica. Attraverso il recupero di zaini usati, di astucci e di penne, colori e quaderni ancora in buono stato, «aiuteremo le famiglie in difficoltà».

Lo scorso anno Emporio e le altre realtà coinvolte nel progetto hanno distribuito agli scolarsi oltre quattromila quaderni e altrettanto materiale scolastico come zaini, diari, penne, astucci. «La nostra attenzione – prosegue Vezzani – è rivolta soprattutto agli studenti di elementari e medie, a partire dai remigini. La sfida è fare in modo che tutti possano iniziare la scuola con grande dignità, disponendo di tutto il necessario». L'invito alle famiglie parmigiane è quello di consegnare zaini, astucci e altro materiale usato. «Grazie all'aiuto di una grande rete solidale – aggiungono i promotori – consegneremo dei kit scolastici nuovi per i remigini, mentre agli altri scolari andrà il materiale usato che riceveremo grazie all'altruismo dei parmigiani».

I bisogni negli ultimi anni sono in costante aumento. «La situazione rimane complessa – conferma Vezzani –. Le conseguenze della pandemia si fanno sentire anche sul nostro territorio e, di riflesso, aumenta il bacino di famiglie in indigenza. Per molte realtà familiari la spesa scolastica è insostenibile e, ogni anno, in centinaia di bussano alla nostra porta per chiedere aiuto». Il materiale usato può essere consegnato all'Emporio solidale (via Veterani dello Sport 3/a, quartiere Montanara, capolinea autobus 13) il lunedì dalle 15 alle 18, martedì e giovedì dalle 10 alle 18 e mercoledì e venerdì dalle 10 alle 15.

Per contatti chiamare Giacomo (349.3545976) o Daniele (348.3436053).

Le consegne possono avvenire anche alla Croce Rossa (via Riva, 2), il lunedì e giovedì dalle 18 alle 20 e sabato mattina dalle 9 alle 12; all'Assistenza Pubblica (via Gorizia), chiamando il numero 0521.224911; ai sindacati Cgil, Cisl e Uil, alla Caritas (piazza Duomo) dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12, al Comune di Parma, al Centro di aiuto alla vita (via Cima Palone o via Bixio) chiamando il numero 0521.233566; alla casa canonica “Corpus Domini” in piazzale Rolla, 3 dal lunedì alla domenica delle 7,30 alle 20,30; al centro giovani Federale di via XXIV Maggio da lunedì al venerdì dalle 15 alle 19; al centro giovani Casa nel Parco di via Naviglio Alto, 13; all'Adas Fidas; all'Intercral; all'Informagiovani di via Melloni; allo spazio giovani di vicolo Santa Maria; al centro interculturale di via Bandini e alla Casa della Giovane, in via del Conservatorio (tel 0521.283229).

Luca Molinari