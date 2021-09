Borghetto perde la «maestra Censi»

Noceto - Si è spenta Fernanda Maghenzani: aveva 93 anni e per 25 aveva insegnato a leggere, scrivere e far di conto alla scuola elementare di Borghetto.

La «maestra Censi» come veniva chiamata utilizzando il cognome del marito, era una signora elegante, alta, slanciata con i capelli lunghi neri raccolti e un sorriso pacato. Per il suo lavoro aveva una grande passione, ricambiata da molte soddisfazioni.

«Era nata per fare la maestra e la mamma, dei suoi figlie e degli scolari - è il ricordo di tutti – severa, ma nello stesso tempo comprensiva, sapeva tirar fuori i talenti di ciascun bambino e crescere veri uomini e donne».

Fernanda Maghenzani era nata a Castione Marchesi nel marzo del 1928, primogenita di tre figli di Ercole cascinaio del paese e di Francesca, chiamata Fanny.

Dopo le elementari e le medie, frequentò l'istituto magistrale a Fidenza ma dovette abbandonare la scuola durante i bombardamenti del 1944.

Finalmente nel 1957 indosserà per la prima volta il grembiule nero della maestra, che toglierà nel 1982 al momento di andare in pensione.

Come prima esperienza le venne assegnata una piccola frazione di Bardi, un paesino sperduto dove non arrivava la corriera e per raggiungere la scuola si doveva andare a piedi o a dorso di mulo. Un «classico» delle maestre di una volta.

A casa tornava solo due volte l'anno, a Natale e Pasqua. Con l'incarico alla Vigna di Noceto cominciò a respirare aria di casa e dopo il matrimonio andò ad abitare a Santa Margherita.

Fernanda insegnò anche nei corsi serali, all'epoca molto frequentati da chi voleva conseguire il diploma elementare.

Ma gran parte della sua carriera si svolse a Borghetto dove ha lasciato un bellissimo ricordo in tante famiglie.

«Quando incontrava gli ex alunni le si illuminava il volto e si complimentava con loro - dicono - sfoggiando la sua marcata “erre” fidentina».

Erano in tanti al funerale che si è svolto nei giorni scorsi nella chiesa di Santa Margherita, dove per anni è sempre stata presente alle funzioni.

Gli ex alunni si sono stretti ai familiari, ai figli Massimo e Maria Adele, la nuora, il genero e i nipoti adorati Chiara e Marco.

La maestra Fernanda riposerà nel cimitero di Santa Margherita dove gli ex alunni torneranno a trovarla con un ricordo, un fiore e una preghiera. Mariagrazia Manghi