Borgofood, sulle spille una parola con la «g»: «La trovino i fidentini»

«Dì la tua: 2021 con la g». Parte la caccia alla parola che inizierà con la lettera «g». Parola che caratterizzerà Borgofood e che sarà scritta sulla spilla 2021.

Un'idea, partita con la «A», con le spille della fiera di San Donnino, che ogni anno registrano il tutto esaurito fra i collezionisti borghigiani.

Tutti, nei giorni della fiera patronale, fanno a gara per accaparrarsi le spille e i fidentini girano con la spilla appuntata sulle t-shirt, sugli zainetti, sulle borse.

Adesso c'è attesa per trovare una parola legata all'ambito enogastronomico, che inizi appunto con la lettera «g». E il sindaco Andrea Massari, sui social ha chiamato a raccolta i fidentini, per invitarli a proporre parole. Ovviamente i fidentini non si sono fatti pregare e hanno già iniziato a inviare le loro proposte.

«Ovviamente la celebrazione di San Donnino si terrà – ha spiegato il sindaco Andrea Massari - e avremo l'edizione 2021 di Borgofood secondo le modalità consentite dalle norme Covid. Si entra in fiera o alle giostre solo col green pass. Arriveranno le giostre e ci saranno eventi e stand in centro città oltre alla tradizionale ''A riva la machina'' al quartiere La Bionda. Sempre con green pass. Forza dunque: «g» come?».

C'è chi ha proposto parole in dialetto borghigiano come géngia (faraona), gingén'na (giovane faraona), gugnén (maiale), grugn (radicchi), gratòn (ciccioli di maiale), grasso (ciccioli pressati), gnocc (gnocchi) e altro ancora. Altri hanno proposto parole anche in italiano: «g» come gusto, grazie, giostre, green pass. Insomma, adesso è veramente caccia alla lettera, perché è iniziato il conto alla rovescia per la fiera di San Donnino. Quindi via libera alla fantasia. La spilla aspetta la sua parola con la «g». La scorsa edizione la spilla aveva una parola che iniziava con la «f»: forza Fidenza.

