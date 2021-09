Danni e furti, baby gang in azione nella notte

Gloria e Sandro sono due istituzioni della Cittadella. A pochi passi dall'ingresso di via Passo Buole ogni giorno fanno divertire centinaia di bambini con i tappeti elastici o la vasca piena di palline colorate. E vorrebbero continuare a farlo in sicurezza, per loro e per le famiglie che portano i piccoli al parco. Da Ferragosto però è tutto più difficile perché devono fare i conti con furti, danneggiamenti e atti vandalici. Un situazione che, addirittura, li ha costretti ad assumere due guardie giurate e a rimanere a vigilare le loro giostre anche di notte.

Aperta sino a tardi

Lo scorso mese di luglio l'orario di chiusura della Cittadella è infatti slittato, dal giovedì alla domenica, a mezzanotte. Lo hanno richiesto al Comune i gestori de «Lostello» per organizzare serate ed eventi. Richiesta comprensibile, peccato però che nell'area verde non sono arrivati solo i clienti del locale e la Cittadella, denunciano i giostrai, «è diventata terra di nessuno».

Decine e decine in bici

Sarà forse la concomitanza con i concerti che hanno reso off limits il Parco Ducale, ma da circa tre settimane, appena cala il buio, si presentano all'ingresso della Cittadella «decine e decine di ragazzi in bicicletta che cominciano a girare per il parco», racconta la signora Gloria. Gran parte sale sui bastioni e si disperde nelle aree verdi, altri invece, spiega sempre la giostraia, «hanno cominciato a divertirsi alle nostre spalle».

Il primo ad essere colpito è stato il signor Sandro, che gestisce i tappeti elastici e che, di notte, si è trovato recinzione tagliata e giovani e giovanissimi a saltare sui tappeti. Poi è toccato anche allo spazio dedicato ai più piccoli della signora Gloria, «dove - racconta – hanno scassinato più volte il chiosco della cassa, divelto la recinzione e messo tutto a soqquadro. I danni sono una costante tutte le notti che la Cittadella è aperta fino a mezzanotte. Siamo stati costretti ad assumere due addetti che controllano l'area». Nonostante questo, sabato scorso c'è stato un altro assalto. «Erano tantissimi e, a fatica, siamo riusciti a mandarli via - racconta ancora Gloria -. Gli addetti ne hanno fermati pure un paio che erano già entrati all'interno della giostra ma, dopo avere chiamato la polizia che ci ha detto che non poteva intervenire immediatamente, li hanno dovuti lasciare».

«La notte siamo al buio»

Un'escalation continua, insomma, «che ci obbliga a restare qui anche di notte, ma tanto nel buio possono fare quello che vogliono». Altro tasto dolente è la scarsa illuminazione. Gloria lancia l'ultimo appello. «Vanno fermati! Non tanto per le nostre attività commerciali, che forse non interessano a nessuno, quanto per questo parco, che fino ad oggi si era salvato dal degrado. Questi ragazzi invece stanno rompendo tutto».

Giuseppe Milano