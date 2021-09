Donna rapinata al bancomat: «Grazie a chi mi ha aiutato»

«Vorrei ringraziare la coppia di ragazzi che, giovedì, mi ha soccorsa dopo essere stata aggredita con spray al peperoncino e derubata, presso la filiale di Intesa San Paolo». La donna rapinata al bancomat in via Gramsci, mentre stava prelevando, ha scritto una lettera per dire «grazie» ai due passanti che l'hanno aiutata: «Grazie alla loro rapidità - continua -, è stato richiesto l'intervento della polizia che è arrivata in meno di 4 minuti, rendendo possibile l'arresto del mio aggressore e il recupero di contanti e tessera bancomat che mi erano stati sottratti».

La signora chiede anche in generale più sicurezza nelle aree bancomat, magari con porte solo accessibili a chi ha la tessera.

«Purtroppo - sottolinea nella lettera - non sono stata la prima e non sarò nemmeno l'ultima vittima di un'aggressione come questa. A me è andata relativamente bene (il pronto soccorso dell'ospedale mi ha dato comunque 5 giorni di prognosi per essere stata mandata a terra e aver sbattuto la testa provocandomi un'abrasione), ma poi penso che se al mio posto ci fosse stata una persona anziana, la storia sarebbe potuta andare in modo peggiore. Forse ci vorrebbe più sicurezza negli istituti in cui gli sportelli sono interni - conclude la donna -, ma anche maggiore “controllo” per elementi come questo aggressore, che entra ed esce dal carcere e commette questi reati».

r.c.