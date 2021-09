Juric e Vazquez show

Buffon

6

Una parata e due incertezze nel primo tempo, riparte chiudendo la porta a Ciciretti poi prende tutto quello che deve, oltre a tener guidato il reparto.

Sohm

5,5

Il Pordenone spinge di più dall'altra parte, lui così non soffre ma non sempre scala al centro quando potrebbe e dovrebbe e sbaglia pure alcuni appoggi.

Danilo

6

Un debutto con pochi patemi, fa valere mestiere e letture delle situazioni per sopperire a una forma fisica per forza di cose ancora precaria. Farà di sicuro la sua parte.

Cobbaut

6,5

Altra prestazione di grande spessore. Alterna sciabola e fioretto come dovrebbe fare tutta la squadra e così trasmette sensazioni di forza e tranquillità.

Delprato

6,5

Anche a lui, come a Sohm e Brunetta, Maresca chiede di giocare in un ruolo nuovo ma la risposta è ottima. Chiusure, ripartenze, poi a destra fa ancora meglio e sfiora il gol

Schiattarella

6,5

Fa il play alla sua maniera, senza fronzoli, con un occhio a chiudere e interdire e l'altro a far ripartite l'azione con tocchi semplici riducendo al massimo i rischi.

Vazquez

7,5

Nel primo tempo segna di testa e innesca con una pennellate il secondo gol. Poi fino alla fine lavora pure senza palla: è sempre più una gioia per gli occhi.

Correia

5

Una prova disarmante per imprecisione tecnica e scarso inserimento nel gioco. In più prende anche un giallo: Maresca lo toglie nell'intervallo.

Brunetta

6

Da «falso nueve» ha fallito la prova, meglio nella ripresa quando più defilato ha trovato spazi per incidere, centrando anche una traversa.

Mihaila

5,5

Bello rivederlo in campo dall'inizio e per quasi un'ora ma là davanti ha obiettivamente combinato poco.

Man 1' st

7

Subentra a Correia e semina varie volte lo scompiglio accentrandosi poi finalizza un contropiede segnando il quarto gol.

Busi13' st

6

Entra e va a sinistra dove dà battaglia con il suo fisico e la sua voglia di emergere.

Inglese 13' st

7

Il suo gol, inutile ieri sera, potrebbe essere la svolta della nostra stagione. Ritrovarlo al meglio renderebbe il Parma molto più forte.

Coulibaly 37 st

sv

Debutta come terzino destro nel finale quando la gara è già stravinta ma comunque fa un paio di belle cose.

D. Iacoponi

sv

Cameo nel finale al posto di uno stanco Brunetta per questo ragazzo che da luglio si allena in gruppo e viene dall'Arezzo (serie C).

Juric

7.5

Divide con Vazquez la palma del migliore in campo in una partita in cui ha fatto come sempre molta legna (e questa sua dote nel Parma di oggi è assai preziosa) ma si è anche mostrato importante in fase offensiva: un gol da rapace in area di rigore, un assist fantastico a Inglese, tante iniziative sulla fascia e anche un errore di misura nel finale che poteva metter ancora Inglese davanti al portiere. Un acquisto «oscuro» che però si è subito adattato al calcio di serie B e che promette di diventare sempre più determinante proprio per la capacità di incidere in entrambe le fasi.

Maresca

7

La cosa che ci è piaciuta di più sono i cambi perché all'ora di gioco abbiamo visto in campo un Parma che può puntare alla serie A. Nel primo tempo tra gente fuori ruolo, altra che debuttava e una certa approssimazione tecnica, ci ha aiutato molto la pochezza degli avversari. Vero è che pian piano, e con l'aiuto delle vittorie, la squadra cresce e speriamo raggiunga il modello che lui ha in mente. E che questo modello risulti vincente in un campionato assai difficile.