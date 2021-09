Miss Italia e Salso: storia d'amore e di grande bellezza

Vanni Buttasi

Sanremo e il Festival della canzone, Venezia e la Mostra del cinema, ne Salsomaggiore Terme e Miss Italia. È facile l'accostamento tra musica, pellicole e bellezza. E Salsomaggiore, oggi più che mai, ha legato la sua storia al concorso inventato da Dino Villani con il nome «5000 lire per un sorriso» nel 1939 e poi diventato Miss Italia. Una storia che ritorna di grande attualità visto che si parla, di nuovo, della città termale come possibile sede della finale dopo le esperienze non certamente positive di Montecatini (2011 e 2012), Jesolo (dal 2013 al 2017 e 2019), Milano (2018) e Roma (2020).

Ripercorriamo, allora, il cammino del concorso di bellezza più conosciuto in Italia quando si è svolto a Salsomaggiore Terme. Ricordiamo che, fino al 1979, la finale di Miss Italia veniva trasmessa dalla radio, poi andò in onda sulle reti Fininvest (Canale 5 e Italia 1) e infine sulla Rai (Rai1).

1950

Dopo le prime quattro edizioni del dopoguerra, tenutesi a Stresa, il patron Dino Villani scelse per la prima volta Salsomaggiore Terme: la finale si tenne il 24 settembre, presentata da Corrado. Vinse la sedicenne romana Anna Maria Bugliari. Grande gloria ebbe in seguito la seconda classificata: Sofia Scicolone, in arte Sophia Loren. Tra le partecipanti anche la futura attrice Giovanna Ralli.

1960

Dopo dieci anni Miss Italia ritornò nella città termale, stavolta con l'organizzazione di Enzo Mirigliani, con una sola data: l'11 settembre, presentatore Renato Tagliani. La fascia di più bella andò a Layla Rigazzi; in gara anche Stefania Sandrelli e Ombretta Colli, che ebbero successivamente celebrità nel mondo dello spettacolo e anche in politica.

1961

Il 3 settembre Enzo Mirigliani, patron e presentatore, proclamò vincitrice la genovese Franca Cattaneo. Tra le concorrenti le future attrici Franca Mantelli, Gabriella Giorgelli e Camilla (Milla) Sannoner.

1962

Enzo Mirigliani sempre patron e presentatore: il 2 settembre vinse Raffaella De Carolis.

1963

Il 1° settembre, nella finale presentata e organizzata da Enzo Mirigliani, il titolo di Miss Italia andò a Franca Dall'Olio. Tra le concorrenti Stefania Careddu, attrice anche con lo pseudonimo di Kareen O'Hara.

1964

La ventenne Mirka Sartori vinse il titolo nella finale del 6 settembre, condotta da Enzo Mirigliani. La fascia di Miss Cinema andò a Delia Boccardo, futura attrice.

1965

Il 5 settembre, con la conduzione di Enzo Mirigliani, sempre patron dell'evento, fu proclamata Miss Italia Alba Rigazzi. Era la sorella di Layla, che vinse il titolo nel 1960.

1966

Il 4 settembre Enzo Mirigliani consegnò lo scettro di Miss Italia a Daniela Giordano che, in seguito, diventerà attrice.

1967

La romana Cristina Businari fu proclamata vincitrice il 3 settembre da Enzo Mirigliani, presentatore e patron del concorso. La fascia di Miss Cinema alla futura attrice Lorenza Guerrieri mentre Miss Eleganza fu la parmigiana Tamara Baroni, che diventò attrice.

1968

Il 1° settembre il presentatore Daniele Piombi assegnò il titolo a Graziella Chiappalone. In gara anche Maria Pia Giamporcaro, la futura attrice Pia Giancaro. Organizzazione di Enzo Mirigliani.

1969

Enzo Mirigliani ritornò presentatore, oltre che patron, e il 30 agosto incoronò Anna Zamboni. In gara anche Paola Tedesco, che diventerà attrice e conduttrice tv.

1970

Il 30 agosto, sotto l'organizzazione di Enzo Mirigliani, Mike Bongiorno condusse la finale del concorso: vinse Alda Balestra. In gara Anna Maria Rizzoli, in seguito attrice e showgirl, e Rossana Barbieri, già presente nel 1969, che fece parte dei Daniel Sentacruz Ensemble (“Soleado”) e partecipò a Sanremo come Linda Lee.

1971

La 17enne romana Maria Pinnone conquistò la fascia di Miss Italia nella finale del 29 agosto, presentata da Enzo Mirigliani, anche organizzatore. In gara Adonella Modestini, che vinse il titolo nel 1972.

1983

Il 30 agosto il presentatore Ettore Andenna, che condusse con Michele Gammino e Milly Carlucci, proclamò vincitrice la torinese Raffaella Baracchi, che poi diventerà attrice e compagna di Carmelo Bene. Organizzazione di Mirigliani. La serata fu trasmessa da Canale 5.

1984

Con questa edizione, la numero 45, le serate divennero tre con patron Enzo Mirigliani e presentatore Andrea Giordana. Il concorso si tenne il 31 agosto e il 1° e 2 settembre e fu trasmesso in differita da Italia 1. La 15enne Susanna Huckstep fu incoronata Miss Italia. In gara anche Sabrina Salerno, poi cantante di successo.

1985

Il concorso di bellezza si svolse il 30 e 31 agosto e il 1° settembre con la conduzione di Marco Predolin e Amanda Lear, organizzazione Enzo Mirigliani; trasmesso in differita da Canale 5. Vinse Eleonora Resta. In gara anche Emilia Cucciniello (la futura pornodiva Milly D'Abbraccio), presente anche nel 1984, e Barbara Capponi, in seguito giornalista al Tg1.

1986

Il 29, 30 e 31 agosto si tenne il concorso di bellezza, presentato da Corrado Tedeschi e Marco Columbro, trasmesso in differita da Italia 1. Vinse Roberta Capua, in seguito apprezzata conduttrice televisiva: sua madre, Marisa Jossa, conquistò il titolo nel 1959. In gara, tra le altre, Rosanna Piturru (ora giornalista a Mediaset), Simona Ventura (famosa conduttrice televisiva) e Michela Vittoria Brambilla (politica e imprenditrice). Nella giuria artistica anche Dino Villani, l'«inventore» del concorso.

1987

L'edizione dello scandalo: Mirka Viola, vincitrice del concorso, dovette dimettersi in quanto non poteva partecipare perché sposata e madre di un bimbo. Una prima serata, quella dell'elezione della Viola, si tenne il 5 settembre condotta da Andrea Giordana e trasmessa in differita da Canale 5 il giorno dopo. Tutto da rifare: così il 4 ottobre la nuova elezione con Michela Rocco di Torrepadula incoronata Miss Italia (l'anno dopo vinse il titolo di Miss Europa). Tra le partecipanti Maria Grazia Cucinotta, poi attrice e produttrice cinematografica, e Lorella Landi, poi giornalista, in concorso anche nel 1988.

1988

È l'anno del debutto di Fabrizio Frizzi e di Raiuno: la finale si tenne il 3 settembre e Nadia Bengala (poi attrice) vinse il titolo. In gara anche le future attrici Annamaria Malipiero e Viviana Natale, che fu proclamata Miss Cinema.

1989

Il 2 settembre, presentato da Frizzi e su Raiuno, il concorso fu vinto dalla 16enne Eleonora Benfatto, ora conduttrice di “Storie italiane”. In gara anche la futura attrice Anna Falchi e Janira Majello (conduttrice tv ora giornalista).

1990

Frizzi e Raiuno a braccetto anche in questa edizione: la finale si tenne il 1° settembre con la vittoria di Rosangela Bessi.

1991

La sedicenne Martina Colombari viene proclamata Miss Italia da Alain Delon nella serata del 6 settembre, condotta da Fabrizio Frizzi su Raiuno. In gara anche la futura attrice Claudia Pandolfi.

1992

Il 12 settembre venne eletta “regina di bellezza” Gloria Zanin, incoronata da Gina Lollobrigida. La serata, su Raiuno, fu presentata da Fabrizio Frizzi.

1993

Due serate - 3 e 4 settembre - su Raiuno, con Frizzi in cattedra, per l'incoronazione della ventenne Arianna David, poi modella e attrice. In gara anche la futura pallavolista Giuliana Toldo, sorella di Francesco, ex portiere di Inter, Fiorentina e Nazionale.

1994

Confermate le due serate - 2 e 3 settembre -, sempre su Raiuno con Frizzi conduttore: il titolo, stavolta, finisce alla cagliaritana Alessandra Meloni. Il concorso venne aperto anche a chi era già madre: seconda finì Beatrice Bocci, mamma di una bimba. Tra le concorrenti anche Giulia Montanarini, futura stella del Bagaglino.

1995

Cambia il format con tre serate - 30 agosto, 1° e 2 settembre - ma non la squadra con Frizzi, sempre su Raiuno. Il concorso suggellò il trionfo della siciliana Anna Valle, in seguito molto apprezzata come attrice. Secondo posto per Arianna Marchetti, poi annunciatrice televisiva. In gara anche Valentina Pace, che vinse la fascia di Miss Cinema, e Linda Santaguida.

1996

È l'edizione della prima Miss Italia di colore: lo scettro andò a Denny Méndez di Santo Domingo nel nostro Paese da quando aveva 11 anni. Il concorso, presentato da Frizzi, si tenne il 5, 6 e 7 settembre, su Raiuno. Tra le concorrenti ricordiamo Maria Mazza, terza classificata e fascia di Miss Eleganza, e Chiara Giallonardo, futura conduttrice televisiva.

1997

Continua la “saga” di Frizzi presentatore: fu lui che condusse, su Raiuno, le serate del 4, 5 e 6 settembre che videro vincitrice la 18enne calabrese Claudia Trieste. Presidente di giuria Mike Bongiorno. Fu un'edizione che mise in mostra numerose concorrenti, “future famose”: da Vincenza Cacace (seconda e poi showgirl) a Christiane Filangieri (terza e in seguito attrice); dalla “Bond Girl” Caterina Murino (quinta e Miss Deborah) alla parlamentare, e oggi ministro, Mara Carfagna (sesta e Miss Cinema); e ancora Annalisa Minetti (settima, cantante - suo il Sanremo 1998 - e atleta paralimpica), Elisabetta Gregoraci e Silvia Toffanin. Tra le riserve Maddalena Corvaglia, poi velina a Striscia la Notizia.

1998

Nella storia del concorso di bellezza si verificò un evento clamoroso: a vincere fu una miss di Salsomaggiore Terme. Gloria Bellicchi, salsese di nascita e di residenza, fu incoronata da Dino Risi e Catherine Deneuve. La “sfida tra regine” si tenne il 4, 5 e 6 settembre, su Raiuno, sotto la “regia” di Frizzi. In gara “future famose” come Ilaria Spada (Miss Eleganza), Anna Safroncik, Ilary Blasi e Laura Torrisi.

1999

Ancora tre serate (3, 4 e 5 settembre) per il concorso di bellezza, condotto da Frizzi su Raiuno: quest'edizione fu vinta dalla foggiana Manila Nazzaro, che aveva già partecipato nel 1996. Al terzo posto Caterina Balivo, futura conduttrice televisiva.

2000

Cambio di format: quattro serate (6, 7, 9 e 11 settembre: la finale era prevista il 10 ma saltò per rispetto alle vittime dell'alluvione di Soverato) ma sempre Frizzi a presentare e in onda su Raiuno. Toccò a Paolo Bonolis, presidente della giuria artistica, incoronare Tania Zamparo, in seguito conduttrice televisiva. In concorso anche Elisa Isoardi (Miss Cinema), con un futuro in televisione, e Cecilia Capriotti, quarta classificata e poi attrice.

2001

Su Raiuno il 6, 7, 8 e 10 settembre il concorso di Miss Italia, presentato da Frizzi, che proclamò regina Daniela Ferolla, futura conduttrice televisiva. A consegnarle lo scettro un mito del cinema, Sophia Loren. In gara anche Carlotta Mantovan, giunta seconda (Miss Deborah) e futura moglie di Fabrizio Frizzi, Roberta Giarrusso, Miss Televoto poi attrice, e la parmigiana Michela Coppa.

2002

Miss Italia fu eletta la ventenne padovana Eleonora Pedron, che aveva partecipato senza successo nel 1999. Ad incoronarla regina Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Il concorso si svolse il 5, 6, 8 e 9 settembre, su Raiuno. Secondo posto per Carla Duraturo (Miss Eleganza), che diventerà la moglie di Simone Barone, calciatore e campione del mondo nel 2006. È l'ultima edizione della manifestazione presentata da Fabrizio Frizzi a Salsomaggiore Terme: il presentatore tornò a condurre il concorso nel 2011 e nel 2012, stavolta a Montecatini Terme. In totale per lui furono 17 le conduzioni a Miss Italia.

2003

Un nuovo presentatore, Carlo Conti, ma non cambiò il format: 4 serate (11, 12, 14 e 15 settembre) sempre su Raiuno. Vinse la 18enne siciliana Francesca Chillemi, incoronata da Claudia Cardinale. È l'ultima miss ad avere lo scettro. Al secondo posto Debora Salvalaggio (Miss Eleganza).

2004

Il 15, 16, 18 e 19 settembre ancora Carlo Conti condusse le serate finali di Miss Italia, su Raiuno: la 18enne piemontese Cristina Chiabotto fu incoronata da Giorgio Panariello. In gara anche le “future famose” in tivù Roberta Morise, Clizia Fornasier e Perla Francalanci.

2005

Sempre Conti sul palco nelle serate del 15, 16, 18 e 19 settembre, su Raiuno. Vinse la 21enne torinese Edelfa Chiara Masciotta, incoronata da Bruce Willis. In gara anche Anna Munafò, giunta seconda e ora protagonista a “Uomini e donne”, Pamela Camassa, arrivata terza, Desirée Noferini, ora attrice, Eleonora Boi, giornalista sportiva e compagna del cestista Danilo Gallinari, e Francesca Fioretti, mamma di Vittoria e compagna di Davide Astori, il calciatore della Fiorentina morto il 4 marzo 2018.

2006

Fu Sylvester Stallone ad incoronare Miss Italia la 19enne trentina Claudia Andreatti. Quattro le serate per le finali (18, 19, 21 e 22 settembre) su Raiuno con Carlo Conti.

2007

Mike Bongiorno e Loretta Goggi, che litigarono nella prima serata dell'evento, presentarono quest'edizione che vide la vittoria di Silvia Battisti. Il concorso si svolse nelle serate del 20, 21, 23 e 24 settembre. Tra le concorrenti anche Federica Nargi (Miss Cotonella), futura velina a Striscia la Notizia e compagna dell'ex calciatore Alessandro Matri e mamma di Sofia e Beatrice, e Gessica Notaro, balzata agli onori della cronaca nera perché il 10 gennaio 2017 venne sfregiata al volto con l'acido dall'ex fidanzato Edison Tavares, poi condannato.

2008

Il ritorno di Carlo Conti con quattro serate (9, 11, 12 e 13 settembre), su Raiuno, e il titolo di Miss Italia a Miriam Leone, in seguito apprezzata attrice e conduttrice televisiva. La giuria era presieduta da Giancarlo Giannini e Andy Garcia. Tra le “future famose” la parmigiana Benedetta Mazza, poi professoressa a “L'Eredità” e concorrente a “Pechino Express” e a “Tale e quale show”, e Marianna Di Martino De Cecco, giunta seconda e poi diventata attrice.

2009

La settantesima edizione fu condotta da Milly Carlucci e si svolse nelle serate del 12, 13 e 14 settembre: Miss Italia venne eletta Maria Perrusi, 18enne di Cosenza. Ricevette il premio da Federica Pellegrini. Tra le concorrenti Ludovica Caramis (Miss Rocchetta Bellezza), poi professoressa a “L'Eredità” e valletta nel varietà televisivo “La Corrida”, accanto a Carlo Conti: è la moglie del calciatore Mattia Destro e mamma di Leone.

2010

È l'ultima edizione che si svolse a Salsomaggiore Terme e la prima senza Enzo Mirigliani, che aveva lasciato l'organizzazione alla figlia Patrizia. La corona di Miss Italia andò a Francesca Testasecca, premiata da Sophia Loren. Il concorso si tenne l'11, 12 e 13 settembre, condotto da Milly Carlucci con Emanuele Filiberto di Savoia.