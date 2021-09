Palestre, rebus rimborsi. Cosa bisogna fare quando una struttura chiude o fallisce

Tra le realtà più colpite dalle chiusure forzate per l'emergenza Covid ci sono le palestre. Anche nella nostra città diverse strutture hanno chiuso definitivamente i battenti durante (e a volte anche prima) il lockdown del marzo 2020. In altri casi invece, le chiusure «temporanee» proseguono da ormai un anno e mezzo.

A pagare il prezzo di questa situazione, oltre ai gestori, sono i tanti clienti che avevano già pagato corsi e abbonamenti e che, in molti casi, non sono riusciti a riavere nemmeno un euro. In questi giorni alla «Gazzetta» sono arrivate diverse segnalazioni che riguardano il Palasprint di Alberi di Vigatto, che risulterebbe chiusa fin dal primo lockdown, ma non si tratta di un caso isolato.

Confconsumatori è attiva su più fronti, per fare in modo che i clienti riescano a riavere quanto hanno speso.

A fare il punto è Luisa Landro, legale di Confconsumatori: «Il decreto Sostegni aveva previsto che una palestra potesse decidere se rimborsare il cliente per i servizi non goduti durante la chiusura forzata o se emettere un voucher di uguale importo della durata di un anno. Nel caso in cui la palestra abbia riaperto regolarmente i battenti, il rischio principale, come ci segnalano numerose persone, è che venga proposto un abbonamento di un valore minore rispetto a quello del voucher. Se invece la palestra è ancora chiusa, l'unico modo per riavere il denaro già versato è quello di rivolgersi direttamente alla proprietà».

Un altro problema riguarda chi ha sottoscritto un abbonamento prima che diventasse obbligatorio il Green pass. «Il Coni si è già espresso dicendo che, trattandosi di una legge nazionale, non si ha diritto ad un rimborso. Da giurista però posso affermare che si tratta di una risposta poco convincente. Come Confconsumatori abbiamo attivato il progetto «consumatori restart 2021» per rispondere a quesiti specifici di disservizi legati alla pandemia».

Diverso il discorso invece per i clienti della palestra dell'ex Coni di viale Rustici, fallita prima dell'inizio della pandemia. «Ci siamo occupati della vicenda subito dopo il «crac» della società che gestiva la palestra prima della pandemia - ricorda il legale di Confconsumatori -. Il Comune ci aveva assicurato che, trattandosi di una struttura comunale, avrebbero rifatto la gara e, una volta assegnato l'appalto avrebbero garantito delle agevolazioni per i clienti del gestore precedente».

Sulla questione interviene anche Marco Bosi, vicesindaco con delega allo Sport. «La prima assegnazione è saltata - spiega - perché nel mezzo è intervenuta l'emergenza Covid. La società assegnataria ha così scelto di perdere la caparra e rinunciare a gestire la struttura». E' quindi seguita una seconda gara. «La struttura è stata assegnata ad Hera sport, conosciuta in città con il nome di Level, ossia la realtà che gestiva gli spazi di via Zarotto - precisa il vicesindaco -. Al momento non sappiamo quando verrà riaperta la palestra di viale Rustici, perché il gestore dovrà realizzare una serie di lavori piuttosto impegnativi».

Per quanto riguarda i vecchi abbonati, compresi quelli della struttura di via Zarotto, «l'impegno - conferma Bosi - è quello di fare in modo che i vecchi clienti abbiano diritto a nuovi abbonamenti quando aprirà la struttura in viale Rustici».

