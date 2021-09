I consigli dell'esperta per un ritorno sicuro in classe

Sino a venerdì prossimo, ogni giorno dalle 11.10 alle 11.20 su Rai Radio 1, telefonando o inviando messaggi al numero 3356992949, la professoressa Susanna Esposito, professore ordinario di pediatria all'Università di Parma e coordinatore del Tavolo tecnico Malattie infettive della Società Italiana di Pediatria, risponderà a domande relative al Covid, ripresa delle scuole e vaccinazioni di bambini, adolescenti e gravide. Ecco intanto un suo breve vademecum per un rientro a scuola in tutta sicurezza.

Bambini e ragazzi in classe

1 Non dimenticare il gel igienizzante e non scordarsi di pulirsi frequentemente le mani

2 A scuola indossare sempre la mascherina, anche se si è vaccinati

3 Evitare gli assembramenti con i compagni, non solo in classe ma anche quando si entra o si esce da scuola e all'intervallo

Per i genitori

1 Solo uno dei due genitori può accompagnare il bambino all'interno dell'edificio scolastico e il genitore che entra a scuola deve avere con sé il Green pass

2 In caso di sintomi di infezione respiratoria acuta (febbre >37,5°C, tosse, raffreddore), non si deve andare a scuola. Necessario confrontarsi con il proprio pediatra per valutare se eseguire un tampone nasofaringeo

3 I test salivari saranno effettuati a campione nelle cosiddette scuole sentinella per il controllo dell'epidemia e per l'identificazione degli studenti asintomatici, non per identificare il Sars-CoV-2 in studenti sintomatici (che, in quanto tali, devono rimanere a casa)