Prova a spacciare banconote false da 50 euro, costretto a fuggire

«Mi puoi cambiare 50 euro». Un uomo di mezza età, chiaro accento del sud Italia, gironzolava ieri mattina nella zona di via Verdi fra bar e negozi e chiedeva ai clienti degli esercizi commerciali e ai passanti, in particolare alle persone anziane, «se potevano fare il favore di cambiare la banconota perché nel negozio qui vicino non hanno il resto».

Un po' la fretta, un po' il comprensibile sospetto ma, hanno raccontato, telefonando in redazione, alcuni testimoni, nessuno sarebbe caduto nella trappola di quello che non era altro che uno spacciatore di banconote false.

La prova che qualcosa non andava in quelle banconote è arrivata in un bar dove uno dei clienti ha chiesto all'uomo se dovesse cambiare solo una o più banconote. L'uomo si sarebbe a quel punto tradito replicando «No, no, ne ho tante>. I clienti del bar allora hanno chiesto di fotografarne una per sicurezza ma l'uomo, messo alle strette, si è infilato la banconota in tasca e si è allontanato in tutta fretta facendo perdere le proprie tracce.

L'appello ora è a prestare massima attenzione perché non è escluso che il presunto spacciatore di banconote false sia ancora in città.

