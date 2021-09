Stanko Juric, crescita costante: proprio come il Parma

Prezioso, forse non il più talentuoso, ma certamente molto prezioso. Stiamo parlando di Stanko Juric che domenica sera in quel di Lignano Sabbiadoro ha sfoderato un repertorio importante: non solo gol e assist (per Inglese), ma una presenza costante a controllare il centrocampo, forte della sua fisicità, della sua esperienza e naturalmente della sua tecnica.

Tra l'altro in una parabola che va di pari passo con quella della squadra, perché Juric sta crescendo per condizione, inserimento nel comparto tattico voluto da Enzo Maresca e nella conoscenza di un campionato che, tradizionalmente, non è certo semplice. E dove, seguendo una vecchia regola non scritta ma vera dell'italica pedata, non sempre emerge la qualità di una squadra ma spesso hanno la meglio la combattività, la determinazione. Caratteristiche che il Parma sta acquisendo, oltre alle indiscusse qualità di molti singoli.

«Sono felice per il gol, ma anche per la vittoria. Abbiamo iniziato subito con un gol e questo è stato molto importante. Stiamo facendo quello che il tecnico ci chiede»: ha spiegato Juric nella notte di Lignano Sabbiadoro. Una notte dolce per il Parma e i suoi tifosi. E soprattutto per lui che dopo le difficoltà iniziali sta prendendo possesso appieno del suo ruolo all'interno del Parma: «Mi sto adattando, la squadra è nuova e non è certo facile, ma gara dopo gara le cose stanno andando meglio. Il nostro obiettivo è la promozione, sarò felice se a fine stagione lo avremo centrato». E come sempre gli esami non finiscono mai: tre gare in otto giorni (Cremonese, Ternana e Pisa) daranno altre indicazioni utili per il futuro. Sperando che Juric abbia ragione.

Sandro Piovani