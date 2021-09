Addio a Gianni Di Gregorio, l'architetto che ridisegnò le Fiere

La sua firma era nelle linee semplici e nette che disegnano costruzioni di ispirazione internazionale. Un esempio? Il nuovo ingresso delle Fiere di Parma, che con le sue forme squadrate, pulite e funzionali è il degno biglietto da visita dei padiglioni. Gianni Di Gregorio lo aveva pensato così: uno spazio pragmatico ed essenziale, dominato dal cemento liscissimo, e reso quasi austero dal grigio chiaro e dall'antracite dei pavimenti e delle pareti, costruito in tempi record dalla Divisione prefabbricati della Pizzarotti, l'impresa parmigiana a cui l'architetto 75enne scomparso lunedì era legato da un lungo sodalizio professionale.

Dopo il diploma all'istituto «Paolo Toschi», Di Gregorio ha insegnato storia dell'arte e disegno in diverse scuole e per quasi tutti gli anni Settanta si è dedicato anche all'attività di pittore, ricevendo numerosi riconoscimenti. Il 1978 è stato l'anno della laurea, con lode, in architettura all'Università di Firenze e della fondazione dello studio Architown, collaborando tra gli altri con il collega Gino Valle ad un primo progetto di riqualificazione di piazza Ghiaia e piazza della Pace.

Fondatore dello Studio Di Gregorio e Associati, oggi guidato dal figlio Francesco, nel corso di mezzo secolo di professione ha realizzato opere a livello nazionale e internazionale.

Tra i suoi lavori c'è anche la casa per i familiari dell'ex campione del Parma, Lilian Thuram, ad Anse-Bertrand, nella parte settentrionale dell’isola di Guadeloupe, nelle Piccole Antille francesi, sua città natale.

Molti progetti del suo studio sono incastonati nel panorama della sua città natale, Parma. Si ricordano la ristrutturazione dell'ex cinema Teatro Ducale, l'entrata Nord e alcuni padiglioni delle Fiere, lo stadio del rugby e il nuovo quartiere Sant'Eurosia, mentre fuori città sono suoi un albergo per disabili a Lourdes, alcune residenze in Francia, edifici militari e svariati masterplan urbanistici, incluso la recente riqualificazione del polo fieristico di Bologna, insieme a professionisti del calibro di Aurelio Galfetti e Massimo Majowiecki.

Agli ultimi anni risale lo studio di fattibilità per la riqualificazione dello stadio Ennio Tardini, che intendeva come luogo di riqualificazione urbana e di aggregazione sociale a servizio della città che amava.

Tra coloro che lo ricordano c'è l’Impresa Pizzarotti, che si è avvalsa per numerosi anni della sua collaborazione, e che descrive Gianni Di Gregorio come un architetto di straordinario talento e visione, qualità unite alla concretezza di «uomo del fare», che ha prestato per lungo tempo e fino all’ultimo la sua abilità e il suo ingegno all’impresa nella realizzazione di importanti interventi di edilizia residenziale. Per la Pizzarotti, Di Gregorio era una persona unica, che lascia un grande vuoto anche dal punto di vista personale e umano in chi lo ha conosciuto ed apprezzato fin dall’inizio.

L’ex ministro Pietro Lunardi ricorda l’architetto Di Gregorio «come un amico di sempre. Era una gran bella persona, di grande valore come professionista e di ricca umanità». «Nel campo dell’architettura – prosegue – la sua attività è sempre stata caratterizzata dalla semplicità, perché era molto essenziale nelle sue cose, unita a un’eleganza strutturale e anche a un innato buon gusto». L’ingegner Lunardi e l’architetto Di Gregorio hanno avuto spesso occasione di lavorare insieme. «Con Gianni, con suo figlio Francesco, bravissimo anche lui, e con i collaboratori del loro studio. Abbiamo lavorato insieme anche per progettare un prototipo di stadio ipogeo che avrebbe dovuto essere realizzato in occasione dei Campionati del mondo di calcio in Qatar, previsti in un primo tempo per giugno 2022. Uno stadio in grado di ospitare 65mila spettatori nel quale si potesse praticare sport, calcio ma anche altre discipline, a una temperatura costante di 20 gradi, nonostante i 50 gradi che ci sono in media in giugno. Poi lo stadio non è stato costruito perché i Mondiali sono stati spostati tra novembre e dicembre, quando non c’è il problema delle alte temperature».

Anche Daniele Pezzali, presidente dell’Ordine degli architetti, si unisce al dolore per la scomparsa di questo professionista molto apprezzato. «I progetti di Gianni Di Gregorio erano orientati alla ricerca di una gerarchia tra le parti e gli spazi, allo scopo di suggerire comportamenti e offrire alle persone ambienti ordinati in cui vivere bene. Ci ha lasciati un professionista che ha fatto onore alla figura dell’architetto in generale e contemporaneamente alla nostra città. Il legame con Francesco Di Gregorio, suo figlio, recentemente entrato nel consiglio dell’Ordine, ci fa sentire più vicina questa perdita».

L'architetto lascia la moglie Paola, i figli Rocco e Francesco con Victoria e Paola, il fratello Andrea con Daniela e Roberto.

Il funerale sarà celebrato oggi alle 14.30 nella chiesa di Porporano.

Pierluigi Dallapina