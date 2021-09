Arriva da Forlì la nuova dirigente dell'Anticrimine

«Conoscendone l'esperienza e la professionalità ho fortemente voluto la sua presenza a Parma: perchè la Divisione anticrimine ha un ruolo molto delicato all'interno della questura. E Marinella Caruocciolo è la persona giusta per portarne avanti le molte sfide».

A dirlo, come benvenuto, il questore di Parma, Massimo Macera durante la presentazione del primo dirigente che da qualche giorno ha assunto, appunto, il comando di questo ufficio che ha la responsabilità su settori molto diversi. Ma sempre fondamentali.

«Sono molto contenta di essere a Parma - ha dichiarato Marinella Caruocciolo che arriva nella nostra città dopo aver diretto lo stesso ufficio a Forli. - Qui spero di poter utilizzare le molte esperienze fatte nella mia carriera che mi ha permesso di conoscere bene la realtà emiliana». Il nuovo dirigente, infatti, campana di nascita, dopo l'Istituto superiore di polizia ha prestato servizio nella squadra mobile di Reggio dove ha svolto anche il ruolo di capo di gabinetto occupandosi poi anche della gestione del Reparto prevenzione crimine in Emilia e in Piemonte. - Tutte queste esperienze mi serviranno nelle attività a cui sono chiamata ora e che spaziano dalle misure di prevenzione contro il degrado, come è il caso del Daspo urbano, ma anche per altri ambiti fondamentali tra cui la lotta alla criminalità organizzata o la sempre più fondamentale attività contro lo stalking e la violenza domestica». Un contesto quest'ultimo su cui la dirigente vuole concentrare la propria attenzione: «La cronaca recente ci rende evidente come si tratti di un problema drammatico in cui sono fondamentali gli interventi di prevenzione da parte nostra, da svolgere con la massima tempestività per proteggere le potenziali vittime e portare ad una rinnovata consapevolezza i respponsabili».

Luca Pelagatti