Baistrocchi, concluso il concordato: centro termale a Salus per aquam

La società Salus per aquam si è aggiudicata nei giorni scorsi l’asta per la gestione dell’istituto termale Baistrocchi.

Si è concluso così l’iter iniziato nel 2019 quando la società proprietaria del Baistrocchi, l’Adg – che aveva acquistato l’immobile nel 2015 in seguito al passaggio dalla proprietà pubblica, ovvero un consorzio le cui quote erano detenute al 40% dal Comune di Parma, al 20% ciascuno rispettivamente dall’Asp, dall’Ausl e dalla Provincia di Parma, a quella privata – aveva depositato presso tribunale di Parma la richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo, ammissione concessa poi lo scorso anno: in seguito a ciò, è stato così emesso un bando, con base d’asta fissata ad un milione e 500 mila euro, che si è aggiudicato nei giorni scorsi Salus per aqaum, che già gestiva il Baistrocchi in virtù di un contratto di affitto di azienda.

La stessa Salus per aquam, che gestisce anche l’albergo Valentini, ha visto inoltre un cambio in ambito societario: l’azienda AllegroItalia (società già proprietaria di altri alberghi sparsi lungo la penisola) è entrata a far parte della compagine societaria di Salus per aquam, al posto dei fratelli Mastagni con una quota di maggioranza pari al 60%, mentre le restanti quote di minoranza, pari al 40%, sono sempre detenute da Gambarini e Azzali. «Siamo pronti a rilanciare Salsomaggiore, per offrire un soggiorno divertente e rigenerante» fanno intanto sapere da AllegroItalia. Salus per aquam, infine, si è impegnata ad acquistare la struttura di viale Matteotti tra cinque anni.

