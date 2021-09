Cane azzanna un bimbo (la nonna scrive al sindaco)

Sorbolo «Vorrei segnalare un’aggressione di un cane, razza pastore tedesco, ai danni di mio nipote di dieci anni, che è stato morso sulla schiena».

Si apre così un messaggio di una nonna, indirizzato alla posta personale del sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari.

La dinamica dell’episodio, avvenuto nel pomeriggio della scorsa domenica in via Montefiorino a Sorbolo, è purtroppo sempre la stessa: il cane era a passeggio col padrone senza guinzaglio.

E mentre il bambino era in sella alla propria bicicletta con altri due cuginetti coetanei, il cane – il cui proprietario abita nello stesso isolato della vittima – lo ha morsicato.

«Ovviamente abbiamo contattato i carabinieri – continua la nonna –, che però ci hanno informato di sporgere denuncia il lunedì. Proseguiremo comunque tutte le azioni legali del caso».

Il bambino è tutt’ora in Pediatra a Parma per i controlli e le punture di routine, mentre il padrone del cane non ha mostrato il libretto delle vaccinazioni, sostenendo di non riuscire più a trovarlo.

«Perché tanta strafottenza e ignoranza? – ha commentato il sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari – .Tutto questo avviene perché ci sarà sempre qualcuno che proverà a difendere o giustificare un comportamento inadeguato da parte di colui che deve condurre regolarmente il cane. Finché ci saranno questa omertà e continua giustificazione non ne usciremo mai: purtroppo è uno dei limiti dello stare in un ambiente civile e del senso civico delle persone. È anche per colpa di questi soggetti, quindi, che presto verrà reso obbligatorio un patentino. Non mi stancherò mai di dirlo: segnaliamo e denunciamo!».

