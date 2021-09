No della Regione all'allargamento dell'A1

L'allargamento a quattro corsie dell'A1 nel tratto fra Piacenza e Modena Nord non è fra le priorità infrastrutturali della Regione. Che invece dà la precedenza, nel proprio piano pluriennale, al Passante di Bologna, alle 4 corsie sull'A14 fra Bologna e l'allacciamento con l'autostrada per Ravenna e alle 3 corsie sulla Bologna-Ferrara.

A ribadirlo, in modo ufficiale durante il question time di ieri in consiglio regionale è stato l'assessore alle Infrastrutture Andrea Corsini rispondendo a un'interrogazione presentata da 4 consiglieri del gruppo Pd, fra cui il parmigiano Matteo Daffadà, che chiedevano un intervento urgente a fronte di una situazione drammatica per il traffico in questo tratto dell'A1. Nella stessa risposta l'assessore ha annunciato che servirà ancora un mese prima del completo ripristino del sottopasso sulla provinciale per Baganzola danneggiato a fine agosto dalla benna di una ruspa trasportata su un camion.

L'interrogazione del Pd

A presentare l'interrogazione, oltre a Daffadà, sono stati la consigliera piacentina Katia Tarasconi e i reggiani Roberta Mori e Andrea Costa. «La situazione in A1 è drammatica: chi affronta quotidianamente il tratto tra Piacenza e Bologna non impiega mai meno di due ore per arrivare a destinazione». I consiglieri hanno messo l’accento sulla grave saturazione del tratto della A1, in particolare tra Piacenza sud e Modena nord. «Non si può più aspettare per la quarta corsia. Ad appesantire la situazione si aggiungono gli incidenti. Una situazione che deve essere affrontata; chiediamo quali siano le procedure da mettere in campo anche perché il traffico si sposta sulla via Emilia e il problema si riversa sulla viabilità normale». L’assessore Corsini ha risposto assicurando che «Il progetto di potenziamento dell'autostrada tra Modena Nord e Piacenza sud è già presente nel Prit 2025 della Regione. Oggi però è prioritario per la Regione portare a compimento altre opere che sono già in corso di approvazione, come il Passante di Bologna, la quarta corsia della A14 tra Bologna e la diramazione per Ravenna e la terza corsia della A13 tra Bologna e Ferrara sud. Resta comunque il nostro impegno a riproporre il potenziamento e a vigilare affinché vengano risolte le problematiche contingenti». I consiglieri Pd hanno ribadito che: «La situazione è drammatica, dobbiamo trovare il modo di velocizzare la richiesta al Ministero affinché la pianificazione della quarta corsia in quel tratto si possa attuare in tempi brevi».

Lega: «Privilegiata Bologna»

«Per la giunta regionale di Bonaccini, anche sulle autostrade, la priorità rimane Bologna, nonostante l’evidenza di una quotidiana situazione insostenibile sull’A1 tra Piacenza e Modena con epicentro più critico su Parma». È quanto hanno affermato i consiglieri regionali della Lega Fabio Rainieri e Emiliano Occhi, commentando la risposta che l’assessore Corsini ha dato ai consiglieri Pd. «In sostanza per l’amministrazione regionale si insisterà con il Ministero dei trasporti per la realizzazione di questa quarta corsia ma prima si devono fare le opere di potenziamento autostradale programmate già dal 2015, tutte gravitanti su Bologna – hanno aggiunto i leghisti – Se si tiene conto che l’unico tratto autostradale a quattro corsie in Emilia-Romagna è quello dell’A1 tra Bologna e Modena, è indiscutibile che prima di tutto viene Bologna, mentre l’Emilia occidentale si deve rassegnare, chissà per quanto altro tempo ancora, a un numero elevatissimo di incidenti».