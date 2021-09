Pubblicità no-vax in via Montebello, è polemica

Il messaggio è stato affisso lunedì su una delle grandi plance pubblicitarie a fianco di via Montebello.

E, a differenza di uno analogo che era stato posizionato a Ferragosto a Moletolo proprio di fronte al centro vaccinale, non è passato inosservato e ha da subito suscitato le proteste di numerosi lettori che hanno segnalato alla "Gazzetta" il pannello con il messaggio, che è contro l'obbligo del "Green pass" e neppure troppo velatamente è anche "no-vax". «Come è possibile che in piena campagna vaccinale il Comune consenta a qualcuno di mostrare un messaggio di questo tenore?», è la domanda che molti cittadini si sono fatti vedendo il mega-manifesto.

«In realtà - spiegano da Parma gestione entrate che gestisce per conto del Comune il servizio affissioni - il contenuto del cartellone può non piacere, ma non poteva essere rifiutato perché non contiene nessun messaggio contro la legge o contro la Costituzione, unici motivi che possono essere considerati validi per non esporre un messaggio pubblicitario a pagamento. Fra l'altro questa pubblicità è fatta su tutto il territorio nazionale da un'associazione che è perfettamente a norma. Rifiutarsi di esporlo avrebbe significato il rischio di una causa legale nella quale molto probabilmente avremmo avuto torto». Il messaggio rimarrà esposto alcuni giorni e, a quanto pare, non sono previste per ora repliche in altre zone della città.

g.l.z.