Trombi, da Tizzano ai vertici delle banche italiane

Un manager d’alto livello, un banchiere di razza, un uomo che, nella sua lunga vita, ha attraversato tappe importanti della vita del Paese non certo come spettatore, ma come protagonista nel proprio settore. Gino Trombi è morto ieri all’età di 98 anni.

Di famiglia di origini tizzanesi, con il padre Federico, per anni, fu lo stimato direttore del Buffet della Stazione Ferroviaria, Gino si laureò in Economia e Commercio all’Università di Genova. Iniziò la sua lunga carriera in Comit, prima a Parma e poi, con incarichi direttivi, a Biella ed a Modena. Lasciò una profonda traccia della sua straordinaria professionalità anche nella nostra città, quando diresse, dal 1971 al 1983, la Banca del Monte per poi passare ai vertici della Cassa di Risparmio di Piacenza ed, in seguito, di quella di Bologna.

Rivestì ruoli di dirigente in numerosi istituti di credito nazionali, tra i quali il Banco Ambrosiano Veneto, Cariplo e Banca Intesa, sino a divenire amministratore delegato di Bnl. Gino Trombi approdò poi a Brescia, dove legò il suo nome alla Banca San Paolo, a Banca Lombarda e ad Ubi.

Di profonda ispirazione cattolica, ricoprì, fino al 2017, anche il ruolo di presidente della Compagnia dei Custodi delle Sante Croci. Fu pure presidente di Banca Lombarda e quindi della Fondazione Banca San Paolo di Brescia, ente solidale che guidò per oltre 20 anni, sino al maggio 2019, quando, dimessosi per raggiunti limiti di età, ne divenne presidente onorario.

Nel 1998 fu tra gli artefici della fusione fra Banca San Paolo e Cab, che diede vita al Banco di Brescia e, contestualmente, alla capogruppo Banca Lombarda, di cui fu nominato da subito presidente, istituto poi confluito in Ubi Banca, del cui Consiglio di gestione Trombi fu nominato presidente onorario nel 2017.

Uomo di autentica fede, persona dotata di vastissima cultura e di grande esperienza, senza alcun dubbio, lo si potrebbe definire «uomo da sinedrio» proprio per la signorilità del suo stile autorevole e mai autoritario. Combattente per la libertà con il nome di «Cristoforo» nella 3ª Brigata Julia che lo vide operare nel nostro appennino, Trombi, era legatissimo alla sua montagna tant’è che, negli anni ‘70, con il fratello Ugo, mitico insegnante di lettere al «Romagnosi, fece restaurare una casa antica ad Albazzano battezzata «Ca’ Trombi», la terra dei suoi avi.

Sposato con Franca Negri, donna di profonda cultura e compagna di una vita, padre di Federico, già ingegnere alla Ferrari di Maranello e, quindi, alla Bugatti di Campogalliano e Mariangela, psichiatra infantile, nonno di Lorenzo e Ilaria, Trombi, era un assiduo lettore nonché un grande estimatore di Parma nella quale sei mesi fa volle tornare dopo avere abitato per anni a Brescia.

Era molto legato al fratello Ugo ed al cugino Eusebio, già direttore generale della Cassa di Risparmio di Parma.

«La vita professionale di Gino Trombi - come ricordò il professor Luciano Munari nel corso della Laudatio tenuta il 20 ottobre 2004 - coincide con la storia del nostro sistema bancario dall’immediato dopoguerra ad oggi. Gino Trombi ne è stato il protagonista attivo, contribuendo ad accompagnarne l’evoluzione come banchiere di alto profilo, ispiratore ed artefice di innovazioni importanti che ne hanno caratterizzato la profonda metamorfosi».

Lorenzo Sartorio